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【失業爸爸】疫情下被裁憂慮兒子起搏器費用 小鐵漢爸爸網上發帖「跪求」新工作

親子 18:44 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

小鐵漢爸爸疫情下被公司裁員，擔憂兒子心臟起搏器費用，心急跪求新工作。

患有先天性心臟病的3歲小鐵漢Kansas，在今年5月至6月期間先後接受了兩次手術，住院近1個月後出院。但於7月中，小鐵漢再次因為凝血指數過高，需要入院調藥，否則會有出血風險。幸運的是，小鐵漢住院一晚後指數回復正常。然而，因疫情關係，小鐵漢爸爸原本放無薪假，今日突然接到公司的「大信封」，他擔憂難養家便於社交媒體「跪求」工作機會。

小鐵漢爸爸Jayco在Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」發帖，指他於美容公司工作，因受疫情影響，美容公司多次被政府限制營業，而他一直放無薪假，他還正能量地想，「可以有多啲時間陪小鐵漢」。不料，他今天接到老闆電話，指需要他回公司跟進工作上事宜，沒想到原來公司給他「大信封」將他解僱，「話公司要生存，所以要裁員，一個月通知期。」

擔憂兒子心臟起搏器的費用

Jayco不禁擔憂起來，

一諗起要供樓、要養家，仲要還阿仔嘅起搏器費用……再加上咁嘅時勢，真係唔知幾時可以搵到工。

他負能量爆登，於是在社交媒體上寫下自己的簡歷，希望跪求一份工作。

網民建議嘗試不同工種

帖文引來網民紛紛留言打氣，有網民建議他嘗試不同工種，包括送外賣、地盤散工及司等，望他能早日尋到工作。

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責任編輯：王明芳

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