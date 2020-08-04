【娛圈群組】留院7日檢測結果顯示有抗體　鄧達智已出院返家休息

▲ 留院7日的鄧達智終於出院返家。

時裝設計師鄧達智於上月24日初步確診患上新冠肺炎，在家自我隔離4天獲安排送院治療，經過7天的留院治療，今日傳來好消息，鄧達智接受媒體訪問，透露驗血報導顯示體內有抗體，而且身體內沒有病毒，故獲通知可以出院，傍晚時分鄧達智向TOPick記者承認已出院，準備返家好好休息。

鄧達智接受媒體訪問，表示今日下午收到醫生的通知，由於檢驗指數達標，故可獲批出院。他表示其後一至兩星期都會留家休息，即使外出也維持適當距離。

至於其伴侶Clement早前已離開位處駿洋村的隔離營，而傭人依然於隔離營。

【娛圈群組】確診四日才送院留院發高燒 鄧達智：同房病人咳嗽又不戴口罩

▲ 鄧違智看來精神不俗。（被訪者提供）

62歲的鄧達智於本月18日曾先後到新城電台及三聯的網台接受訪問，因兩間媒體先後有員工確診，其後覺得身體有點不適的他，決定找相熟的教授和醫生為其進行檢測。

於上月24日收到檢測結果初步確診，由於衛生署未能安排入院，鄧達智只好在家進行隔離，在等候期間他嘗試服用中藥調理身體，自我隔離4天之後，於28晚上終於獲送院。

【娛圈群組】鄧達智初步確診近三日仍未送院 伴侶及工人被送往駿洋邨隔離

▲ 鄧達智的伴侶Clement已離開隔離營。（instagram圖片）

其後鄧達智於聯合醫院負氣壓房進行治療，於接受針藥治療期間，他出現發燒及發冷徵狀，胃口又欠佳，幸好完成三日針藥治療後，身體狀況開始好轉，退燒之外，肺部亦沒有花痕。至今日由於檢測報告顯示其體內有抗體兼沒有病毒，故可獲批出院。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2