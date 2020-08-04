▲ 民建聯黃大仙社區幹事確診，主要服務慈雲山。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，當中慈雲山成新型冠狀病毒重災區。黃大仙慈雲東選區前區議員、民建聯社區幹事何漢文今日也確診，目前正在醫院接受治療。原來，慈雲山港泰護老中心爆發感染群組後，有協助安排消毒等事宜，對於自己也確診，他自言︰「做前線工作預咗，已好小心，無奈都中。我由去港泰老人院開始已十多日一驗」。

何漢文接受傳媒查詢時透露，正於聯合醫院留醫，現時身體狀況尚好。他表示，上月29日曾與一位其後在周六（1日）確診的同事開會，期間「曾脫下口罩喝水」。

民建聯副秘書長、前黃大仙區議員黎榮浩向傅流螢透露，何漢文曾於上周三（29日）接受新冠病毒檢測，當時結果顯示為陰性。但何漢文自周日（2日）出現發燒、咳等病徵，故到醫院檢測，最終今日確診。

民建聯隨即發表聲明，表示黃大仙支部辦事處已進行全面消毒及暫停開放，並安排支部所有職員進行檢測。

其實，民建聯總部所在的炮台山聯合出版大廈，近日亦出現確診個案，大廈已即時貼出告示通知各單位，並進行消毒。有民建聯人士表示，確診個案應是來自聯合國兒童基金會辦公室，該患者在近日確診，但在上月23日已沒有上班。

黎榮浩指，據他了解，總部近日因應疫情，一直有實施在家辦公安排，以減少人流聚集。

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