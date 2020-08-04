民建聯黃大仙社區幹事確診　曾協助安排港泰護老院消毒

▲ 何漢文曾到慈雲山多個地方了解疫情，亦曾協助安排港泰護老院消毒。（何漢文facebook圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，當中慈雲山成新冠病毒重災區。黃大仙慈雲東選區前區議員、民建聯社區幹事何漢文今日也確診，目前正在醫院接受治療。

原來，慈雲山港泰護老中心爆發感染群組後，何漢文有協助安排消毒等事宜，而因應慈雲山疫情嚴重，他在區內工作時亦已做足防疫措施，上月14日及29日有進行檢測，而兩次都呈陰性。

何漢文又在Facebook透露，是在本月3日凌晨感到不適，當日傍晚入院，今天（4日）被告知確診。他目前正於聯合醫院留醫，現時身體狀況尚好，又提到自己曾與一位其後在周六（1日）確診的同事開會，期間「曾脫下口罩喝水」。

對於自己也確診，何漢文自言︰「做前線工作預咗，已好小心，無奈都中。我由去港泰老人院開始已十多日一驗」。他又稱，其辦公室已關閉兩星期，進行清潔消毒，同事亦有做病毒檢測等，希望影響不會太大。

民建聯副秘書長、前黃大仙區議員黎榮浩透露，何漢文曾於上周三（29日）檢測時為陰性。但周日（2日）出現發燒、咳等病徵，故到醫院檢測，最終今日確診。黃大仙支部辦事處已進行全面消毒及暫停開放，並安排支部所有職員進行檢測。

其實，民建聯總部所在的炮台山聯合出版大廈，近日亦出現確診個案，大廈已即時貼出告示通知各單位，並進行消毒。有民建聯人士表示，確診個案應是來自聯合國兒童基金會辦公室，該患者在近日確診，但在上月23日已沒有上班。

黎榮浩指，據他了解，總部近日因應疫情，一直有實施在家辦公安排，以減少人流聚集。

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