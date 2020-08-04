【新冠肺炎】港大中科院首證人腦神經可受感染　倡監察患者中樞神經慢性或長期影響

▲ （湯炳強攝）

新冠肺炎群虐全球已逾半年，惟有患者感染後出現失眠、失語、精神錯亂甚至癲癇發作、腦病等症狀，港大醫學院聯同中國科學院團隊合作，首次發現新冠病毒與沙士病毒不同，不但可感染人類神經細胞，及人腦中皮質神經元、神經祖細胞，同時更可進行病毒複製。

團隊建議，有必要密切監測中樞神經系統感染新冠病毒的慢性或長期後果；有關研究已於生命科學期刊《細胞研究》發表。

新冠病毒感染多引發如流感般的呼吸道感染症狀，惟有研究分析武漢逾200名確診者中，逾36%出現神經性症狀，法國亦有高逾84%入院患者同樣有類似症狀；有報告指部分患者有頭痛、失眠、失語、精神錯亂、癲癇發作和腦病等神經性症狀。

港大醫學院生物醫學學院、微生物學系及內科學系聯同中科院深圳先進技術研究院合成生物學研究所團隊，利用誘導性多能幹細胞（iPSCs），衍生人類神經祖細胞、神經細胞球及腦類器官作研究，發現與沙士病毒不同，新冠病毒可感染神經祖細胞並進行複製。

團隊亦發現，神經細胞球及腦類器官受感染後，可檢測到大量新冠病毒核衣殼蛋白表達及感染性病毒顆粒，換言之病毒亦可有效感染人類腦部，包括人腦中皮皮質神經元及神經祖細胞。

領導研究的港大醫學院生物醫學學院教授黃建東指，是次研究是首次以實驗證據，印證新冠病毒可直接感染人腦類器官，有助了解新冠病毒引發神經系統併發症的機制，包括失去味覺及嗅覺等症狀。

團隊補充，因應神經系統可受新冠病毒感染，失去嗅覺或其他神經性症狀或較遲，甚至未可完全恢復；又提到寨卡病毒同樣可破壞人腦神經祖細胞，導致小頭畸形、嚴重發育缺陷及成人其他神經系統異常，建議有必要就新冠病毒患者中樞神經系統感染後的慢性或長期後果作密切監察。

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責任編輯：陳正怡