【新冠肺炎】袁國勇到土瓜灣街市取環境樣本指應非魚類傳播　籲出入街市前後應清潔雙手

▲ 袁國勇到土瓜灣街市視察。（ 梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港今日（4日）新增80宗確診個案，當中75宗為本地感染，其中涉及紅磡街市及土瓜灣街市的多個街市魚檔。連同今日新增的個案，紅磡市政大廈已錄得13宗確診個案；土瓜灣市政大廈暨政府合署亦已錄得10宗個案，合共23宗確診。港大微生物學系講座袁國勇教授到今日下午到兩個街巿視察。

【新冠肺炎】袁國勇視察紅磡街市指濕及多冰環境可令病毒存活7日 取砧板及污水渠樣本化驗

袁國勇到土瓜灣街巿視察後表示，該街市的整潔程度很好，通風情況很好，而且沒有甚麼垃圾。當局已抽取街市的漁檔水喉位、砧板、劏魚用具、收錢位置等環境樣本。他強調相信是與魚是沒有關係，因其為涼血動物，但街市魚檔本身有冰，而病毒在冰的環境中可以存活7日，加上其環境十分潮濕，或因疫情在社區爆發得很厲害，有受感染的人士進入街市，令兩個街市有交叉感染的機會，但原因仍需等待報告的結果。

▲ ( 梁偉榮攝)

他指出最初的確診者是清潔工人，因清潔工需要接觸垃圾，相信可能是與垃圾有關。他又指，因普遍街市的環境很焗促，而且很多蟑螂，部分市民到街市時會揀選食物，接觸食物。市民有機會不知道自己有沒有發燒，如沒有佩戴口罩、沒有清潔雙手就很好容易將病毒傳開。他又提到因本港的街市仍是以找續現金為主，有可能是找續時將病毒傳開，提醒市民要清潔雙手。

他稱，確診個案由7月17日起已是高峰，雖近日個案數字有減少，但強調市民「唔好咁開心住」，因只要食肆或老人院再有超級傳播，確診個案會再次上升，因此市民必須做好個人衞生，出入街市前後應清潔雙手。

如果全香港市民100%有帶好口罩，再不到堂食，做好手衞生，相信14日後很快便沒有個案。

至於被問到是否應設街站替曾出入街市的市民作檢測，袁國勇指最重要是有沒有此檢測能力，認為現時任何有輕微病徵的人士都應該立即檢驗，而全民檢測方面有實際的考慮，惟強調不是想全民檢測就能做到：

有機會在檢測後出現的情況是今天驗出是陰性，但明天確診，現時做法應係任何人佢想驗，就應該幫佢驗。

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記者：郭詩詩、郭家穎