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【立法會選舉】梁愛詩批大律師公會聲明基於政治理由多過法律根據

政治 19:42 2020/08/04

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梁愛詩表示，不同意大律師公會就政府押後立法會選舉的聲明內容。（資料圖片）

大律師公會早前發聲明，質疑政府押後立法會選舉的法理基礎，基本法委員會前副主任、前律政司司長梁愛詩表示，不同意大律師公會聲明內容，又批評大律師公會發聲明是基於政治理由，多過法律根據。

梁愛詩表示，她認同基本法26條和《香港人權法案》第21條保障港人的選舉權和被選權，但同樣保障市民的生存權利。梁愛詩指出，市民生命正受新冠病毒疫情威脅，過百萬名市民在同一日投票，將帶來高傳播風險，又指全球至少62個國家及8個地區已延遲選舉。

梁愛詩透露，政府曾考慮引用《立法會條例》和《預防及控制疾病條例》押後選舉，但經驗顯示，立法過程中或會受到反對派議員拉布阻止，認為不可行她續指，《緊急法》的合憲性，正受司法覆核挑戰，但政府正處理緊急情況，認為被判違憲的機會不高。

梁愛詩指出，特區政府不能修改《基本法》第69條有關立法會任期的規定，因此行政長官有責任提請人大常委會尋求協助，令立法會不會出現真空期。她認為，該問題是特區政府本身無法自行處理，亦相信人大常委會將作出合憲，並符合「一國兩制」及基本法的決定。

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責任編輯：林曉君

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