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42歲女子big big shop購西洋菜煮食 疑含草酸鈣針晶體致食物中毒

社會 20:17 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

衞生防護中心指，一名42歲女子在網店「big big shop」購買西洋菜進食，蔬菜疑含草酸鈣針晶體引致食物中毒。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（4日）指，正調查一宗懷疑食物中毒個案，提醒市民留意含草酸鈣針晶體的蔬菜。

個案涉及一名42歲女子，她於7月31日在家中進食西洋菜後，隨即出現喉嚨腫痛、腹痛、噁心及腹瀉等病徵。病人於8月1日向私家醫生求醫，現已痊癒。

一個進口青斑樣本驗出孔雀石綠　食安中心指令停售正追查來源

中心初步調查顯示，病人進食的西洋菜從網上店鋪「big big shop」購得，調查仍在繼續。

中心提醒，誤食含草酸鈣針晶體的植物會刺傷和刺激皮膚及黏膜，如舌頭、口腔與咀唇麻痺和灼熱，以及舌頭或咀唇腫脹；進食意外混有含草酸鈣針晶體植物的蔬菜亦可能引致食物中毒。

市民在進食蔬菜時，應切勿採食野生植物；從可靠的供應商購買蔬菜；及取走混在食用蔬菜裏的其他植物，並在煮食前徹底洗淨蔬菜。

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責任編輯：徐紹軒

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