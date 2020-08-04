【新冠肺炎】紅磡及土瓜灣街市明起停業2日 等候環境樣本化驗結果

▲ 土瓜灣及紅磡街市至今共錄得23宗確診，食環署宣布，兩個街市將於明日（5日）及後日（6日）停業兩天，等候來自視察的街市環境樣本的化驗結果。（黃傑偉攝）

新冠肺炎疫情越趨嚴重，連同今日新增的個案，紅磡市政大廈已錄得13宗確診個案，而土瓜灣市政大廈暨政府合署至今亦已錄得10宗個案，合共23宗確診。

食環署今日（4日）宣布，紅磡及土瓜灣街市將於明日（5日）及後日（6日）停業兩天，等候來自視察的街市環境樣本的化驗結果。食環署亦會在街市停業期間再次進行全面清潔及消毒工作。

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政府今日邀請了香港大學微生物學系講座教授袁國勇前往紅磡及土瓜灣街巿視察，就有關街市的防疫措施提供意見，並在兩個街市抽取環境樣本化驗。由於化驗工作需時，為審慎起見，兩個街市在等候化驗結果期間停業兩天。

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此外，食環署由7月下旬開始分階段為全港公眾街市攤檔從業員及駐場人員安排自願性質的一次性免費檢測服務，檢測承辦商在7月31日及8月1日分別前往紅磡及土瓜灣街市向攤檔從業員及駐場人員派發樣本瓶，並會盡快完成有關檢測工作。

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責任編輯：徐紹軒