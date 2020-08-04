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烏克蘭雞蛋樣本檢出微量抗生素 食安中心暫停有關農場雞蛋進口本港

社會 21:58 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

食物安全中心今日（4日）公布，一個烏克蘭雞蛋樣本檢出微量抗生素甲硝唑，當局已暫停有關農場的雞蛋產品進口本港。（資料圖片）

食物安全中心今日（4日）公布，一個烏克蘭雞蛋樣本檢出微量抗生素甲硝唑，正跟進事件。

中心透過食物事故監測系統，得悉新加坡食品局發出通告指，產自烏克蘭Baryshevska農場的雞蛋被檢出甲硝唑超出當地標準，因而禁止入口當地。

一個進口青斑樣本驗出孔雀石綠　食安中心指令停售正追查來源

中心得悉事件後，隨即聯絡烏克蘭及新加坡當局，以及本地主要進口商跟進。初步調查發現，一間進口商曾進口一批受影響產品，而當中一個中心抽取作檢測的樣本被檢出含十億分之一點一的甲硝唑，該批產品已被扣檢，並沒有流入本地市場。

中心已即時暫停有關農場出產的雞蛋產品進口及在港出售。業界如持有產自上述農場的受影響產品，應立即停止使用或出售。

42歲女子big big shop購西洋菜煮食 疑含草酸鈣針晶體致食物中毒

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責任編輯：徐紹軒

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食安中心 烏克蘭 農場

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