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【立法會選舉】葉劉淑儀：港區國安法已生效 新一屆議員或需重新宣誓

政治 22:48 2020/08/04

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葉劉淑儀認為，過渡的議會如果是由人大常委授權，相關權力不會減少。（資料圖片）

新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀表示，由現屆立法會議員，作為來年立法會議員的基礎，較為合理。她又認為，由於港區國安法已生效，將需要重新宣誓，擁護基本法和效忠特區，或簽署相關文件。            

葉劉淑儀在電台節目表示，人大常委會有立法權和解釋權，不過現階段好難預測相關決定。至於現有議員是否可延任，葉劉認為，要看人大常委會決定。她稱，回歸時的臨時立法會由籌委會組成，但現時沒有籌委會，而且情況較趕，難以短時間內處理。

港澳辦副主任張曉明在港會見不同界別人士葉劉淑儀，不方便回應見過什麽中央官員，但她個人認為，以現屆立法會議員，作為未來一年的新一屆立法會議員為基礎，會較為合理。她又認為，過渡的議會如果是由人大常委授權，相關權力不會減少，所有議會工作應該能夠進行，相信除了審批財政預算案外，休會前未通過的法例，以至財委會的議案都可以審議。

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責任編輯：林曉君

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