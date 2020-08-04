梁愛詩︰個人傾向將現任議員延任一年　包括4名被DQ參選者

▲ 前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩接受電子媒體訪問時建議，將現任議員任期延續一年，填補押後選舉引發的真空期。（資料圖片）



特區政府上周五（29日）宣布押後立法會選舉一年，使議會出現一年「真空期」問題。前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩接受電子媒體訪問時建議，將現任議員任期延續一年，填補押後選舉引發的真空期，「比起委任臨時立法會好，原班延續就較合理」。

當局宣布押後選舉前，共有12名民主派參選人被DQ，當中包括4名現任立法會議員，公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗，以及會計界梁繼昌。梁愛詩認為，早前參選時被裁定提名無效的議員都可延任，指相關議員在就任時已符合要求，「除非你有證明他有違反誓言，就算他有不對，都要依從立法會條例去處理，喪失席位和有沒有權參選是兩回事。」

若把現任議員任期延續一年，第六屆立法會任期就會延長到5年，與基本法列明的4年不同，梁愛詩指出這是特殊情況，不清楚人大做法，認為人大可澄清、解釋、補充法律，「人大有權這樣做」。

梁愛詩亦書面反駁大律師公會日前的聲明，指公會出於政治考量多於法律理據。她承認緊急法是否合憲有待終審法院裁決，但這風險已計算在內，政府亦有大機會勝訴。強調疫情嚴重，押後選舉是平衡了公眾安全。

曾任政制及內地事務局局長的人大代表譚志源就提出成立「過渡立法會」，由任滿的議員重新宣誓就任，他強調非「延續」第六屆立法會，避過要人大「釋法」，解決任期變了五年的問題。

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責任編輯︰尹櫻霖