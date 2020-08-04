【新冠肺炎】旺角「Star Global」多8宗至45人中招　「慶回歸」、堅城建築各增1確診

▲ 旺角「Star Global」直銷中心群組再添8人染疫（曾耀輝攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（4日）新增80宗確診個案，75宗屬本地感染，有43宗與其他個案有相關，當中36宗涉家庭、朋友聚會；另外32宗沒有明顯源頭；今日亦有50宗初步確診。

【新冠肺炎】本港今日新增80宗確診個案 連續兩天錄雙位數增幅

今新增個案中多個群組再擴大，其中旺角「Star Global」直銷中心群組再添8人染疫，為第3593, 3599, 3615, 3630, 3631, 3632, 3633, 3665宗，即先後共45人中招；上水屠房增1人確診，累計個案達18宗；堅城（梁氏）建築群組及旺角雅蘭中心稻香則分別增1人染疫，前者至今有32宗病例，後者則已有40宗確診個案。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：鄧凱文