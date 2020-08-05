盤點2020年夏季人氣日劇　《MIU404》+《默默奉獻的灰姑娘》言之有物

▲ 綾野剛與星野源於《MIU404》合演熱血警探與冷面精英，他倆的互動互補默契十足。

今季日劇雖然因新冠肺炎疫情猖獗而一度停拍及延期播映，但已陸續開播，而且受觀眾留家抗疫帶挈，大部分的收視率都比預期為好。

熱播中的日劇仍以職場劇作主打，當紮新生代演技派與老戲骨對壘，其中以綾野剛及星野源於《MIU404》合演凹凸刑警，以及石原里美在《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》飾演熱血藥劑師最為吸睛。

▲ 《MIU404》以警隊特別行動4人組作主軸，就像《不自然死因研究所》姊妹作，續由米津玄師演唱主題曲《感電》。

《MIU404》

當警匪劇種已無法再討好香港觀眾後，近年日劇當紅編劇野木亞紀子卻交出刑警劇《MIU404》，佳作連連的她與兩年前的《不自然死因研究所》導演塚原亞由子、監製新井順子再度聯手，如何借警隊日常講大道理？前6集已揭開日本社會不少陰暗面，教觀眾引頸以待。

TBS「金十劇」《MIU404》的MIU是指機動搜查隊（Mobile Investigation Unit），404則代表第4小隊的4號車（兼借用網頁錯誤代碼404 not found的寓意）。\

故事講綾野剛與星野源繼《雙面醫生》系列當婦產科醫生之後，於這個警隊特別行動4人組中再度合演熱血警探與冷面精英，他倆的互動互補默契十足，還有菅田將暉客串，定必好戲在後頭。（myTV SUPER逢星期五緊貼日本上架）

▲ 石原里美與田中圭在《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》有不少對手戲。

《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》

說起《不自然死因研究所》，當然要談女主角石原里美的富士「木十劇」《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》，如同香港醫護被打壓，本劇也為日本的駐醫院藥劑師抱打不平，展現他們用藥救命的專業，能力絕對不遜醫生。

講述在綜合醫院工作8年的藥劑師葵綠（石原里美飾），不畏人言、認真照顧患者的故事，探討藥劑師如何與醫療體系中的醫生和護士等角色相處。（黃Viu煲劇平台逢星期四緊貼日本上架）

▲ 粉絲大歎新垣結衣於《傻父親青春白書》首集曇花一現出場35秒不夠喉。

《傻父親青春白書》

真人版《銀魂》導演福田雄一執導的NTV新劇《傻父親青春白書》，講述小說家小比賀太郎（室剛飾）自妻子去世後，一手養大女兒櫻（永野芽郁飾），因擔心女兒升上大學後的生活，決定以同學身份來保護她。

32歲的「國民老婆」新垣結衣則客串扮演室剛的已故老婆幸子，於8月2日首播的第一集只得一場35秒回憶戲份，兩人穿上傳統浴衣在花火大會睇煙花，場面甜蜜溫馨，未知結衣BB之後還會否再出場呢？

▲ TBS重頭劇《半澤直樹2》打破2020年日劇收視紀錄。

《半澤直樹2》

堺雅人主演的TBS重頭劇《半澤直樹》，在2013年創下42.2％的收視神話，相隔7年推出續篇，7月19日開播的首集收視為22％，超越上季，第3集再創新高23.2％，打敗NHK晨間劇《聲援》而成為本年度收視最高日劇。

今季劇情改編原著作者池井戶潤同名系列小說《失落世代的逆襲》與《銀翼的伊卡洛斯》，講述上季憑「加倍奉還」逆轉勝的半澤直樹（堺雅人飾）。

今季由東京中央銀行被調職至子公司東京中央證券擔任營業企劃部部長，負責大型IT產業收購，上任不久便遇上新一輪鬥爭，更遇到總公司惡意刁難及搶生意，他如何靠着策略與有限資源，繼續捉內鬼大戰，擊敗在背後操縱一切的「Big Boss」呢？（myTV SUPER今日起逢星期三上架）

▲ 《萬能家政夫》講述女強人與家務助理大叔相處的溫馨療癒故事。

《萬能家政夫》

7月8日首播的《萬能家政夫》，由《深夜食堂》女星多部未華子褪去稚氣，搖身變成28歲的職場女強人相原芽衣。芽衣工作能幹，卻對家事一竅不通，幸好其妹妹找來家務助理公司王牌家政夫島野渚（大森南朋飾），為她妥善打點家務和生活，加上有兩位傾慕者出現，令她開始思索結婚的種種。

首集錄得14.2%收視，跟篠涼原子擔正的NTV新劇《超級特派員2》首集收視睇齊，還刷新TBS「火十劇」的最佳首播成績，去年10月宣布嫁給時尚攝影師熊田貴樹的多部未華子，其生鬼演出居功不少。（myTV SUPER逢星期四緊貼日本上架）

▲ 經典日劇《Beach Boys》有不少豁達金句，如「有甚麼關係？反正是夏天啊。」及「我會找到屬於自己的大 海。」

《Beach Boys》4K修復版

若說《真的戀愛了》（Love Actually）是每年聖誕的必看電影，反町隆史、竹野內豐孭飛的《Beach Boys沙灘小子》也是不少人暑假重溫之選。劇迷今夏不用重看「起格仔」的DVD了，因為富士電視台將於8月17日起在BS FUJI頻道播映4K修復版。

23年前的1997年盛夏，於鄰近沖繩石垣島的竹富島取景的《Beach Boys》，令青春陽剛得炫目的反町隆史與竹野內豐發光發熱，他倆分別飾演困於人生樽頸位的櫻井廣海及鈴木海都，在海邊民宿Diamond Head相遇，迷惘的心情逐漸被美麗的海天一色開解，加上青春無敵的廣末涼子與稻森泉參演，靚人靚景，被療癒的觀眾無不嚮往也到海邊來一場任性的出走。



撰文：鄺素媚