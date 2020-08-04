【新冠肺炎】紅磡街市至今錄得15宗個案　連同土瓜灣街市共涉25病例

▲ 紅磡街市連同土瓜灣街市至今共涉25病例（梁偉榮攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（4日）新增80宗確診個案，75宗屬本地感染，有43宗與其他個案有相關，當中36宗涉家庭、朋友聚會；另外32宗沒有明顯源頭；今日亦有50宗初步確診。

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紅磡一帶街市疑現爆發，其中紅磡街市昨有2名魚檔檔販經食環署檢測後發現染疫，該街市已有4個鄰近魚檔先後出現病例，另有清潔工人、 凍肉舖及乾貨店工作人員早前亦已中招；而土瓜灣街市昨亦增1名魚檔檔販染疫，其斜對面1名檔販早前已確診。

連同昨日新增個案，紅磡街市至今共錄得15宗個案（分別為第1877, 1965, 2190, 2277, 2283, 2316, 2341, 2888, 3185, 3188, 3290, 3418, 3464, 3643, 3668宗）；土瓜灣街市則有10宗病例，兩街市合共有25宗相關個案，明起將停業2日，等候環境樣本化驗結果。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：鄧凱文