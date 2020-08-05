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【殺手劇透】第29集劇情預告　閻武得知素之失蹤阻止喬星報仇

娛樂 09:24 2020/08/05

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《殺手》

《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第28集講到閻武與淑嫻積極找舖位籌辦茶餐廳，素之提出可赴新加坡開店。

第29集（6/8）

殺手獵人正在尋找下一個目標，剛遇上易蘭。

Dino勒索殺手獵人，否則會揭穿其身份。閻武猜出紹秉留下字條的用意，終有所發現。

喬星從殺手獵人的物品中，赫然發現雅雯的遺物，盛怒之下找殺手獵人報仇。

閻武得知素之失蹤，擔心其安危，出手阻止喬星報仇。

殺手獵人威脅喬星，已捉走了向茜……

《殺手》第28集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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