【殺手劇透】第29集劇情預告 閻武得知素之失蹤阻止喬星報仇 娛樂 09:24 2020/08/05 分享： 熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 《殺手》 《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第28集講到閻武與淑嫻積極找舖位籌辦茶餐廳，素之提出可赴新加坡開店。 第29集（6/8） 殺手獵人正在尋找下一個目標，剛遇上易蘭。 Dino勒索殺手獵人，否則會揭穿其身份。閻武猜出紹秉留下字條的用意，終有所發現。 喬星從殺手獵人的物品中，赫然發現雅雯的遺物，盛怒之下找殺手獵人報仇。 閻武得知素之失蹤，擔心其安危，出手阻止喬星報仇。 殺手獵人威脅喬星，已捉走了向茜…… 《殺手》第28集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【殺手】龔嘉欣沒心理包袱願演瘋癲角色 入行12年：團火未熄過 17:05 2020/07/22 【殺手】龔嘉欣沒心理包袱願演瘋癲角色 入行12年：團火未熄過 【殺手】李佳芯3年前切除卵巢腫瘤 Ali後悔忽略健康：死亡原來離自己很近 17:48 2020/07/13 【殺手】李佳芯3年前切除卵巢腫瘤 Ali後悔忽略健康：死亡原來離自己很近 【殺手】林景程特技化妝3小時演死屍 「小秉」劇透大結局劇情：為師父留下線索 16:31 2020/08/04 【殺手】林景程特技化妝3小時演死屍 「小秉」劇透大結局劇情：為師父留下線索 殺手 電視劇 TVB