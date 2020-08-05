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【新冠肺炎】新增9間食肆曾有確診人士到訪　包括沙田麥當勞、元朗大棠道熟食市場及中環星巴克

健康 09:41 2020/08/05

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新增9間食肆曾有確診人士到訪。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，昨日（4日）新增80宗確診個案，75宗屬本地感染，有43宗與其他個案有相關，當中36宗涉家庭、朋友聚會；另外32宗沒有明顯源頭；昨日亦有50宗初步確診。

據衞生防護中心更新，再有9間食肆曾有確診者到訪：

港島（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

  • 中西區 豐盛創建大廈 星巴克咖啡 24/07/2020 #3102
  • 中西區 龍記大廈 星月樓 27/07/2020 #3588
  • 中西區 交易廣塲 2 座 Classified 31/07/2020 #3661
  • 東區 H21 商埸 明星金閣海鮮酒家 26/07/2020 #3118
  • 灣仔 渣甸街 54-58 號 樂心冰室 29/07/2020 #3333

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

  • 油尖旺 港灣豪庭廣場 豪庭藝廚 24/07/2020 #3102
  • 龍城 寶暉大廈 On The Hill Coffee Bar 27/07/2020 #3039

新界（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

  • 沙田 耀寶大廈 麥當勞 24/07/2020 #3148
  • 元朗 大棠道熟食市場 25/07/2020 #2562

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：李迦善

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