【新冠肺炎】新增9間食肆曾有確診人士到訪　包括沙田麥當勞、元朗大棠道熟食市場及中環星巴克

▲ 新增9間食肆曾有確診人士到訪。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，昨日（4日）新增80宗確診個案，75宗屬本地感染，有43宗與其他個案有相關，當中36宗涉家庭、朋友聚會；另外32宗沒有明顯源頭；昨日亦有50宗初步確診。

據衞生防護中心更新，再有9間食肆曾有確診者到訪：

港島（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

中西區 豐盛創建大廈 星巴克咖啡 24/07/2020 #3102

中西區 龍記大廈 星月樓 27/07/2020 #3588

中西區 交易廣塲 2 座 Classified 31/07/2020 #3661

東區 H21 商埸 明星金閣海鮮酒家 26/07/2020 #3118

灣仔 渣甸街 54-58 號 樂心冰室 29/07/2020 #3333

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

油尖旺 港灣豪庭廣場 豪庭藝廚 24/07/2020 #3102

龍城 寶暉大廈 On The Hill Coffee Bar 27/07/2020 #3039

新界（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

沙田 耀寶大廈 麥當勞 24/07/2020 #3148

元朗 大棠道熟食市場 25/07/2020 #2562

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責任編輯：李迦善