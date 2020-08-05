盧凱彤逝世兩周年　林二汶長文悼念故友：經歷最痛的別離

▲ 林二汶撰文悼念故友盧凱彤。

at17成員盧凱彤（Ellen）於2018年8月5日墮樓身亡，Ellen生前因患抑鬱症，致人生充滿起伏。今日是盧凱彤過身兩周年，at17拍檔林二汶昨晚已在社交平台撰長文悼念故友Ellen。

林二汶貼上一張Ellen生前背著結他照片，也是由二汶所攝。她留言：「你不知道我為你拍下這張照片，我沒有告訴過你。」

二汶分享：「那時候at17準備散席了，我拍下你的側臉。我記得那時候你展望未來的雙眼，我看見你眼裡的畫面。你小小的身影，背著的吉他比你還大，如你的目光，如你對音樂的視野，很大，很深刻，很深遠。你沒有對不起你當時所看見的，你將雙手都練習到變形，你彈出所有新鮮刺激與沮喪。」

▲ 林二汶貼上昔日為Ellen拍攝照片。

「很多擔憂是嗎？我也是。誰不害怕？誰不膽怯？大概你比我早知道。

「我們一次又一次離別，我們之間，享受最深刻的相聚，經歷最痛的別離，人生得這樣一個知己，無憾了吧。這是最大的孤獨，也是最狠心而又最受用的獨立訓練。大概是因為我們太親，你放心我可以是嗎？嗯，放心，就算不可以我也可以。誰需要可憐這種痛，誰還珍惜這種相聚，誰還願意明白，誰不願意，我都願意。」

兩年，卻還像這一刻。 荒謬的事太多，對，人間還是這樣。一切你都看到，我知道，這樣就足夠。

這樣就足夠。嗯，飲啦！

二汶又指為Ellen寫了首歌，跟周耀輝合寫了歌詞，也是詩，送給Ellen。歌名為《髮落》。