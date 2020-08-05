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【新冠肺炎】37歲港女無症狀感染 經深圳灣口岸入境即被集中隔離

健康 10:11 2020/08/05

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

37歲港女無症狀感染 ，經深圳灣口岸入境即被集中隔離。

新冠肺炎疫情持續，深圳衞健委今日（5日）通報，一名37歲港女無症狀感染，經深圳灣口岸入境即被集中隔離。

據深圳衞健委通報，深圳昨新增1名無症狀感染者，該名37歲香港籍女子，經深圳灣口岸入境後，即被集中隔離，核酸採樣檢測結果為陽性，後轉運至深圳市第三人民醫院治療，經專家會診，診斷為無症狀感染者。截至8月5日凌晨零時，深圳市累計報告確診病例463宗；目前在院1宗。

【新冠肺炎】新增9間食肆曾有確診人士到訪　包括沙田麥當勞、元朗大棠道熟食市場及中環星巴克

據國家衛健委消息，內地昨日（4日）報告新增確診病例27宗，其中22宗是本土個案，全部來自新疆，境外輸入病例5宗，包括上海2宗，北京1宗，四川1宗，陝西1宗。内地累計確診病例84,491宗，4,634人死亡。

據深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告，自7月17日上午10時起，由香港經深港口岸入境人員，入境時必須持有香港特區政府認可具備資質的檢測機構，發出的72小時內核酸檢測陰性結果證明，並接受14天集中隔離醫學觀察。

經批准豁免入境隔離的重要公務商務人員、跨境貨車司機、跨境學生以及符合粵港兩地隔離醫學觀察互認政策的人員，繼續執行現行規定。

責任編輯：羅嘉欣

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