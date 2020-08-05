【健康無價】健康不是第一而是唯一 鄭丹瑞專欄：疫情令人悟出有錢無命享的道理

▲ 鄭丹瑞專欄中引述朋友的經歷，指疫情令人悟出有錢無命享的道理。

「真係唔想講『一發不可收拾』呢六個字，但係依家嘅疫情，真係去到一個唔知點先至可以停落嚟嘅地步。」好事之徒在損友吹水群組慨歎。「書展取消咗，依家連幾個電影節都取消埋。」損友甲從事文化事業，七、八月是旺季，只可惜風光不再。

「有無蝕到入肉？」好事之徒問損友甲。「依家仲講呢啲嘢？依家係講健康，無健康嘅身體，就算俾你賺晒全世界嘅錢，都無命享。乖乖地留喺屋企，咬緊牙關捱過呢一關，希望可以遏止疫情繼續擴散，之後先至再講啦！」損友乙代答。他是一眾損友之中，最緊張財富的那一個，而他竟然語出驚人，爆出這個「無命享」的道理，實在令一眾損友拍爛手掌。

「自細老竇就教我：金錢第一，發達最緊要。但係我老竇就因為太多應酬，晚晚同啲客飲酒，傷咗個肝，得到肝癌，未到六十歲走咗。我都仲未知驚，不僅繼承佢嘅事業，仲發大嚟搞，啱啱『登陸』已經百病纏身，今次呢個疫情，我大部分嘅生意都被迫要暫停，對我嚟講，係好大嘅打擊。但自從限聚令後，我喺屋企唯一嘅工作就係好好休養，啲血糖指數返回正常水平；平時無凌晨三、四點唔識返屋企，依家天天早睡早起，仲可以喺個騎樓仔做下伸展運動，我終於明白一個阿媽係女人嘅道理，同各位損友分享：健康不是第一，健康是唯一。」

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