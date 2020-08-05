  • 31°C
香港時間 : 2020805日 (週三) 12:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【健康無價】限聚令好友生意大受打擊卻換來健康 鄭丹瑞專欄：健康是唯一

健康 12:13 2020/08/05

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

「真係唔想講『一發不可收拾』呢六個字，但係依家嘅疫情，真係去到一個唔知點先至可以停落嚟嘅地步。」好事之徒在損友吹水群組慨歎。「書展取消咗，依家連幾個電影節都取消埋。」損友甲從事文化事業，七、八月是旺季，只可惜風光不再。

「有無蝕到入肉？」好事之徒問損友甲。「依家仲講呢啲嘢？依家係講健康，無健康嘅身體，就算俾你賺晒全世界嘅錢，都無命享。乖乖地留喺屋企，咬緊牙關捱過呢一關，希望可以遏止疫情繼續擴散，之後先至再講啦！」損友乙代答。他是一眾損友之中，最緊張財富的那一個，而他竟然語出驚人，爆出這個「無命享」的道理，實在令一眾損友拍爛手掌。

「自細老竇就教我：金錢第一，發達最緊要。但係我老竇就因為太多應酬，晚晚同啲客飲酒，傷咗個肝，得到肝癌，未到六十歲走咗。我都仲未知驚，不僅繼承佢嘅事業，仲發大嚟搞，啱啱『登陸』已經百病纏身，今次呢個疫情，我大部分嘅生意都被迫要暫停，對我嚟講，係好大嘅打擊。但自從限聚令後，我喺屋企唯一嘅工作就係好好休養，啲血糖指數返回正常水平；平時無凌晨三、四點唔識返屋企，依家天天早睡早起，仲可以喺個騎樓仔做下伸展運動，我終於明白一個阿媽係女人嘅道理，同各位損友分享：健康不是第一，健康是唯一。」

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 鄭丹瑞

相關文章

【花名由來】點解阿旦叫阿旦？ 鄭丹瑞剖白阿旦背後的窩心往事
13:33 2020/07/02
【花名由來】點解阿旦叫阿旦？ 鄭丹瑞剖白阿旦背後的窩心往事
【人生哲理】學會放低所有的怨恨 鄭丹瑞專欄：很難合格的人生必修科
12:54 2020/07/20
【人生哲理】學會放低所有的怨恨 鄭丹瑞專欄：很難合格的人生必修科
【請戴口罩】口罩成保障健康必須品 鄭丹瑞專欄：感冒傷風都少咗好多
13:22 2020/07/22
【請戴口罩】口罩成保障健康必須品 鄭丹瑞專欄：感冒傷風都少咗好多
【職場哲學】稱職員工會做足工作 鄭丹瑞專欄：升職的員工會「多做一點」
14:52 2020/07/31
【職場哲學】稱職員工會做足工作 鄭丹瑞專欄：升職的員工會「多做一點」
鄭丹瑞 限聚令

最高瀏覽

【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
12:10 2020/07/25
【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
【開學安排】教育局公布全港學校按原定日期開學　暫不提供面授課堂轉用網上教學
17:32 2020/08/03
【開學安排】教育局公布全港學校按原定日期開學　暫不提供面授課堂轉用網上教學
【抗癌鬥士】太太病情轉壞入院林子博感自責　一家之主陪走抗癌路獨力養全家
11:07 2020/08/03
【抗癌鬥士】太太病情轉壞入院林子博感自責　一家之主陪走抗癌路獨力養全家