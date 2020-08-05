【極速減磅】日網民玩《健身環》大半年激減30磅　日玩半小時肥仔操肌變人魚線型男

▲ 留家抗疫兼減肥，日本有位宅男網民指自己玩半年Ringfit，已成功減去30磅，更操練出腹肌與人魚線！

去年10月任天堂發售的《健身環大冒險》 （Ringfit Adventure），甫推出已瞬間爆紅，坊間更有多個玩健身環成功減肥的例子，最近日本有位宅男網民指自己玩半年Ringfit，已成功減去30磅，更操練出腹肌與人魚線！

Ringfit以做運動殺怪過關為主題，將諸如跑步、深蹲、平板支撐、跳躍等動作融入遊戲中，推出不久遇上新冠肺炎疫情人們在家運動的熱潮，數度斷貨，巿面一環難求。

▲ Ringfit內有多種健身動作。（相片：Twitter@_kz9）

日本一個24歲的宅男網民kzm在Twitter上指，自己自去年11月入手Ringfit以後，一星期玩5日25至35分鐘Ringfit，每次燃燒約150Kcal，成功由159磅減至129磅，現時體脂率更只有10.9%。

▲ 擁有迷人人魚線！（相片：Twitter@_kz9）

他更笑言：「非常麻煩的是，我玩遊戲後4月買的所有褲子都不合穿了。」

▲ 他慨嘆4月時買的褲子現在已不合穿。（相片：Twitter@_kz9）

從他的Po文中顯示，他玩Ringfit的總時數已超過100小時。其中以鍛練核心肌群為主的平板支撐次數已高達12,705次，在同年齡組別內世界排名第二位。

▲ 每日堅持玩25至35分鐘Ringfit。（相片：Twitter@_kz9）

其他動作包括：Ring-Con推壓（22785次）、短跑（125771米）、緩步跑（8926米）、腹部推壓（7068次）、登山式（6054次）、深蹲（3821次）、抬抬大腿（3199次）、提步（2471次）、船式（1614次）、寬深蹲（1342次）。

▲ 平板支撐高達1.2萬次、短跑達12萬米。（相片：Twitter@_kz9）

▲ 自煮食得清淡低卡。（相片：Twitter@_kz9）

他每天都會把Ringfit運動成果Po上Twitter，除了運動，他亦透露自己平日飲食也偏向清淡低卡，例如在家裏自煮明太子意粉、煎三文魚扒，說明要擁有好身材，飲食也是必不可少的。

記者：陸明敏