【力爭上游】屋邨妹入港大神科被嘲衣著　海外交流培養興趣打破定位：人有能力改變

▲ 有出身屋邨的港大畢業女生，寄語大家別太快向身邊的人下定論。

近日有中大畢業生在網上發表「中產老婆論」，更分析中產和基層成長環境會影響女生的品格，引發不少人熱論。有自稱「屋邨妹二代」的網民為基層女生平反，稱自己憑努力成功入讀港大神科，其後更取得獎學金到海外交流，發掘不同興趣，呼籲大家別用出身去定義一個人的品質。

有自稱「屋邨妹二代」的網民日前投稿至facebook專頁「CUHK Secrets」，她表示，自己出身公屋家庭，母親也是典型的「屋邨妹」，不具備中產女性的見識和生活品質，每天重覆生活已滿足，不會主動探求人生成長。

她坦言，以往曾經埋怨父母，但長大後就理解他們受環境所限、缺乏高等教育機會，成年後變成自己薰陶他們，更鼓勵母親讀了寶石鑑定課程。

入港大曾被嘲衣著

至於作為窮二代的她，憑自身努力，在高級程度會考（AL）取得2A，成功入讀港大神科，她尤記得初入學時，同學幾乎全為傳統名校、國際學校或海外留學出身，只有她和另一名同學來自地區學校。

拎到入場券至知係另一個世界嘅開始，人哋由細學騎馬、cricket、hockey、rugby，暑假歐遊美術館、香港開船P，我入大學前一無所知。

她憶述，曾經在搞活動時，被人揶揄「是否新界人，新界人衣著係咁」，令她感到尷尬。不過，她認為窮二代不是沒有機會改變自己，即使起點不及別人，只要願意努力，也可以追上。她提及，自己憑獎學金到外國交流，那段時間經常去博物館和美術館、學外語，對建築和歷史多了見解，慢慢改變心態。

發掘興趣改變自我

而在大學的日子也發掘了不少興趣，潛水、攀石、攝影、品酒等，在她日後見客時也多了話題。現在有幾個好友也是傳統名校出身，她也不覺得出身有礙友情，因此她相信人有能力發掘和改變自己，鼓勵網民不要太快向身邊的人下結論，

你唔會知佢哋會唔會覺悟、幾時又會努力去到一個你預計唔到嘅位置。同時當你眼界改變嘅時候，你已經唔再用二元思考去定義一個人既出身同品質。

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責任編輯︰王俊賢