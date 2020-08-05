【飛上枝頭】網爆「天王嫂訓練營」憑4招吸引巨星　疑兩大「學員」俘虜郭富城潘瑋柏？

▲ 網爆「天王嫂訓練營」四大招數，兩大猛將成功嫁郭富城、潘瑋柏。

台灣歌手潘瑋柏日前宣布與「內地最美空姐」宣雲（Luna）的婚訊後，連帶爆出內地有一個以嫁給名人為目標的組織「Pick-up Artist（PAU）天王嫂訓練營」。有傳該「訓練營」背後由一位名被稱「Amy姐」的女子操控，當中「學員」除被爆出不少負面新聞的宣雲外，連郭富城太太方媛（Moka）也被牽涉其中。

網上更爆出訓練營授4大招數，教學員如何擄獲天王心做天王嫂。

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▲ 潘瑋柏上月底在微博公開婚訊，未婚妻宣雲馬上被起底。（微博圖片）

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「Amy姐」授秘技做天王嫂

台灣小天王潘瑋柏於上月底宣布，與比他年輕13年、有「內地最美空姐」之稱的宣雲結婚，圈中好友紛紛送上祝福，可是同時網上有不少與宣雲相關的「黑材料」流出。包括指她虛報年齡、曾於夜店任性感DJ、疑似整容等，潘瑋柏即發聲明護妻，不過仍未能阻止網民繼續「爆料」。

日前內地著名富豪王思聰更在微信朋友圈發文，寫道：「我佛（服）了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給了天王郭富城，一位嫁給了潘瑋柏，太有實力了。」隨即有網民發起「人肉大搜查」，翻出宣雲與方媛兩位天王嫂和Amy姐認識，更爆出背後「Pick-up Artist（PAU）天王嫂訓練營」的技倆。

▲ 方媛當年亦是突然「空降」成為「天王嫂」。（微博圖片）

傳兩大「天王嫂」是同屆學員

有網民爆料指，原名胡曼鈺的「Amy姐」於上海的名人圈非常有名，她操控著以Pick-up Artist（PAU）技巧經營的「天王嫂訓練營」，Amy姐的學員全由她親手訓練，跟從她的「方程式」打扮、管理社交網站，再由她安排出席派對接近目標，到後來與目標聊天的對話內容，以及公開戀情的方法，全都有一套公式。

此外，有人翻出宣雲在微博的舊照與其他「網紅」作對比，發現許多打扮、角度、場景一式一樣的照片，又發現早於2013年宣雲已與Amy姐相熟，更有人翻出Amy姐與宣雲與方媛的合照，猜測兩位「天王嫂」都是從同一訓練營「畢業」的學員。知情人事爆出「天王嫂訓練營」內的4大招數。

▲ 網民翻出Amy姐與兩位「天王嫂」的舊照。（微博圖片）

第一式：整容

學員會被安排到同一間醫院「變臉」，務求令平凡的臉孔變得更加精緻，爆料人亦提到：「這是必須的，也就是為甚麼看到這幾年天王娶的都是網紅臉。」

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▲ 宣雲同樣擁有一副「網紅臉」。（微博圖片）

第二式：相同風格的網紅照

社交網絡上的形象亦要跟從安排，希望營造出溫婉、善良、賢淑的感覺，打造「傻白甜」的形象。學員被安排到同一場景，以相同的造型、角度等拍攝「網紅照」，配以相近的文字內容發佈。

▲ 宣雲有不少與其他網紅一模一樣的打卡照。（微博圖片）

有網民發現宣雲不少照片與其他「網紅」相撞，包括相同服裝、角度的「打卡相」，亦有同一地方抱著一樣水桶放生的照片。最有趣的是去年四年宣雲曾放過一批「自家下廚照」，但早在一個月前已有另一位「網紅」上載過一模一樣的照片，當時對方幫忙澄清，解釋會與鄰居相約下廚，照片沒有立即分享就被說成「盜圖」非常冤枉。

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▲ 除了「撞樣」，連親自下廚的照片都能「相撞」。（微博圖片）

第三式：接近目標

打造好基本的「網美」形象後，導師便會安排學員出席各種社交派對以接近「目標」。成功認識到「目標」之後，學員與對方的聊天內容亦由專人指點，教她們如何一步步攻陷「天王」的心。

網上流出宣雲2015年出席王思聰在三亞舉行的盛大生日派對照片，Amy姐亦在其中。

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▲ 2015年宣雲（右）出席王思聰（中）的生日派對。（微博圖片）

第四式：網上公告喜訊

待戀情時機成熟，學員便會要求對方在社交網站公開戀情，重點是要標記學員的社交帳號。

過去「天王」級人馬甚少會公開戀情，而郭富城與潘瑋潘則以同樣方式，在社交網站罕有地宣佈戀情，更大方標記另一半方便網民「起底」。

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