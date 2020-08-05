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【蕁麻疹】皮膚突爆發風癩痕癢無比 中醫：夏天進食熱氣食物易誘發蕁麻疹

兒童健康 11:28 2020/08/05

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余嘉慧醫師表示，蕁麻疹是常見的皮膚病。

小朋友在成長過程中或多或少會遇到各種皮膚問題，例如濕疹、蕁麻疹甚至食物敏感，特別是蕁麻疹爆發時，皮膚更是痕癢無比。香港浸會大學中醫藥學院中醫臨床助理教授余嘉慧，拆解蕁麻疹的成因。

余嘉慧醫師表示，蕁麻疹為一種臨床常見的皮膚病，俗稱「風癩」。臨床上表現會突然發作，皮膚出現水腫性斑塊，即皮膚上會突然出現「一撻撻」。

蕁麻疹會突然間發作，發作時皮膚痕癢，但症狀也會突然間消退，快的可能一個多小時已經消退，慢則隔日消退，退後不留下痕跡。

至於小朋友突然爆發風癩 ，成因主要是風寒、風熱或腸胃濕熱，以夏天來講，風熱或腸胃濕熱比較常見。余醫師補充，夏天的時候，若小朋友很喜歡進食熱氣食物、煎炸食物，都會導致腸胃濕熱的問題，更因誘發風癩。

而在中醫學上，治療蕁麻疹的方法主要為內服中藥，並可配合中藥外洗方或針灸加強療效。如果想預防爆發蕁麻疹，可以從日常飲食調理，腸胃濕熱型者可以吃清淡祛濕食物，例如夏天常見的冬瓜，綠豆等，避免吃辛辣熱氣的食物；脾虛血弱者則避免吃冰冷食物，適宜吃補益脾胃類食物如淮山、南瓜等。

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記者：鄺嫻

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