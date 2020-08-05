【明星新居】馮盈盈在家練演技閏房意外曝光　FYY從二千萬何文田豪宅搬往深水埗獨居【多圖】

▲ 馮盈盈在深水埗匯璽新居內練習演技。

疫情嚴峻，馮盈盈（FYY）最近留家練習演技，FYY學習演技的影片，在TVB聯同鄭丹瑞推出的Apps「Show 8」內公開，也因此令盈盈的新居亦意外曝光。

馮盈盈自從去年底與醫生男友寶寶分手後，便搬離二人合供的何文田愛巢，搬到位於深水埗的新盤獨自居住，部分在舊愛巢的家具，FYY亦有搬至新單位內。

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▲ 馮盈盈在家練習演技。（影片截圖）

▲ 馮盈盈深水埗新居匯璽的示範單位，圖為客廳。（《經濟日報》圖片庫）

馮盈盈獨自住深水埗

馮盈盈在家鍛鍊演技，按照不同的模擬情境做出各種表情及反應，其練習情況已上載到「Show 8」。

影片中，除了可觀賞FYY的演出外，也可「參觀」其位於深水埗的新居。

去年，FYY與醫生前男友一同購入何文田豪宅區一個價值2000萬的單位，該單位面積565呎，2房2廳連500呎天台，也為FYY當時的Dream House。

然而，二人分手後便不再同居，並將該單位放租。

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▲ 馮盈盈深水埗新居匯璽的示範單位，圖為露台。（《經濟日報》圖片庫）

▲ 馮盈盈深水埗新居匯璽的示範單位，圖為浴室。（《經濟日報》圖片庫）

馮盈盈首置計劃未夠周詳

早前馮盈盈在《我要做業主》任嘉賓分享上車經驗坦言，當日與前度都是首次置業，且一次過用了二人的名字去購買單位，現在回想覺得考慮不夠周詳。

馮盈盈稱：「還沒結婚，沒有名份之前，如果一起合資作投資，事前一定要說得很清楚，清清楚楚，數目分明。如果兩個人的感情很真摯，沒有人會質疑，但畢竟之後在文件上、帳面上要處理、區分，會比較複雜、麻煩。」

自分手後，FYY搬離愛巢以19,000元月租深水埗新盤匯璽一個開放式一房單位，該單位面積約366呎。

為免浪費舊家具家具，FYY也有將部分舊居的家具比如梳化搬到新居繼續使用，十分環保。