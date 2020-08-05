  • 31°C
香港時間 : 2020805日 (週三) 12:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【明星新居】馮盈盈在家練演技閏房意外曝光　FYY從二千萬何文田豪宅搬往深水埗獨居【多圖】

娛樂 11:59 2020/08/05

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

馮盈盈在深水埗匯璽新居內練習演技。

疫情嚴峻，馮盈盈（FYY）最近留家練習演技，FYY學習演技的影片，在TVB聯同鄭丹瑞推出的Apps「Show 8」內公開，也因此令盈盈的新居亦意外曝光。

馮盈盈自從去年底與醫生男友寶寶分手後，便搬離二人合供的何文田愛巢，搬到位於深水埗的新盤獨自居住，部分在舊愛巢的家具，FYY亦有搬至新單位內。

【我要做業主】馮盈盈2千萬舊愛巢現放租　FYY與前度去年上車：可能要交點學費

馮盈盈在家練習演技。（影片截圖）

馮盈盈深水埗新居匯璽的示範單位，圖為客廳。（《經濟日報》圖片庫）

馮盈盈獨自住深水埗

馮盈盈在家鍛鍊演技，按照不同的模擬情境做出各種表情及反應，其練習情況已上載到「Show 8」。

影片中，除了可觀賞FYY的演出外，也可「參觀」其位於深水埗的新居。

去年，FYY與醫生前男友一同購入何文田豪宅區一個價值2000萬的單位，該單位面積565呎，2房2廳連500呎天台，也為FYY當時的Dream House。

然而，二人分手後便不再同居，並將該單位放租。

【DSE2020】港姐DSE成績大公開鄧卓殷4科「5**」入港大　馮盈盈：公開試只是人生一個章節

馮盈盈深水埗新居匯璽的示範單位，圖為露台。（《經濟日報》圖片庫）

馮盈盈深水埗新居匯璽的示範單位，圖為浴室。（《經濟日報》圖片庫）

馮盈盈首置計劃未夠周詳

早前馮盈盈在《我要做業主》任嘉賓分享上車經驗坦言，當日與前度都是首次置業，且一次過用了二人的名字去購買單位，現在回想覺得考慮不夠周詳。

馮盈盈稱：「還沒結婚，沒有名份之前，如果一起合資作投資，事前一定要說得很清楚，清清楚楚，數目分明。如果兩個人的感情很真摯，沒有人會質疑，但畢竟之後在文件上、帳面上要處理、區分，會比較複雜、麻煩。」

自分手後，FYY搬離愛巢以19,000元月租深水埗新盤匯璽一個開放式一房單位，該單位面積約366呎。

為免浪費舊家具家具，FYY也有將部分舊居的家具比如梳化搬到新居繼續使用，十分環保。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【我要做業主】馮盈盈2千萬舊愛巢現放租　FYY與前度去年上車：可能要交點學費
09:58 2020/07/27
【我要做業主】馮盈盈2千萬舊愛巢現放租　FYY與前度去年上車：可能要交點學費
【重新出發】馮盈盈舊愛巢成功3萬元放租　FYY改1.9萬元租深水埗新盤
18:39 2020/04/16
【重新出發】馮盈盈舊愛巢成功3萬元放租　FYY改1.9萬元租深水埗新盤
【開心速遞】頭皮追女神盈盈失敗被淋紅油　吳卓衡演宅男敬業為藝術犧牲
11:09 2020/07/15
【開心速遞】頭皮追女神盈盈失敗被淋紅油　吳卓衡演宅男敬業為藝術犧牲
【DSE2020】港姐DSE成績大公開鄧卓殷4科「5**」入港大　馮盈盈：公開試只是人生一個章節
12:30 2020/07/22
【DSE2020】港姐DSE成績大公開鄧卓殷4科「5**」入港大　馮盈盈：公開試只是人生一個章節
【娛圈好家姐】馮盈盈願意交流放榜經驗助DSE考生　FYY為照顧弟弟入港大修營養學
12:55 2020/07/20
【娛圈好家姐】馮盈盈願意交流放榜經驗助DSE考生　FYY為照顧弟弟入港大修營養學
馮盈盈 鄭丹瑞 香港小姐 演員 娛樂人物職業 TVB 電視劇 娛樂機構

最高瀏覽

【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
12:10 2020/07/25
【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
【開學安排】教育局公布全港學校按原定日期開學　暫不提供面授課堂轉用網上教學
17:32 2020/08/03
【開學安排】教育局公布全港學校按原定日期開學　暫不提供面授課堂轉用網上教學
【抗癌鬥士】太太病情轉壞入院林子博感自責　一家之主陪走抗癌路獨力養全家
11:07 2020/08/03
【抗癌鬥士】太太病情轉壞入院林子博感自責　一家之主陪走抗癌路獨力養全家