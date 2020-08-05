【留家煲劇】木村拓哉經典劇網上免費任睇   經典日劇《悠長假期》+《戀愛世紀》陸續上架

▲ 黃Viu重推12部木村拓哉經典日劇，打頭陣的《悠長假期》於8月5日黃昏上架。

新冠肺炎疫情下，不少人已留家密密煲劇，而最近煲劇平台黃Viu宣布已獲日本富士電視台授權上架木村拓哉主演的12套電視劇讓大家重溫，就令無數日劇迷驚喜。

各劇集上架日期剛公布，其中木村和山口智子主演的《悠長假期》全套11集將於今天（8月5日）下午5時上架。這齣1996年經典愛情劇《悠長假期》，共11集都可以一次過免費任睇。其他劇會否可以同樣免費任睇？黃Viu將會在日後公布 。

▲ 1997年的《戀愛世紀》令木村拓哉和松隆子成為經典日劇CP。

前SMAP靈魂人物木村拓哉在日本藝能界紅足20多年，更是無數日劇迷心目中的至尊男神。

由木村拓哉、山口智子、松隆子和竹野內豐等鑽石級陣容主演的《悠長假期》，講述過氣模特兒葉山南（山口智子飾）被悔婚，被逼與未婚夫原室友、失意的年輕鋼琴家瀨名秀俊（木村拓哉飾）同住一室，瀨名安慰南把這段時間視作「神賜予的長假」。二人在室友生活中共同面對人生低潮，並逐漸成為彼此不可替代的存在。

掀男觀眾學琴潮

《悠長假期》在1996年4月開播，首周以30%高收視順利起航、大結局更突破36.7%，躋身「平成最高收視日劇」第9名，更被視為愛情日劇始祖、掀起中港台煲劇熱潮。其中情講述瀨名教導南把彈彈波往下拋再接住，喻意把煩惱放下、重新出發，令彈彈波隨即變成冧女神器，瘋魔全日本。

另外，瀨名在鋼琴大賽上彈奏蕭邦第三號鋼琴敘事曲的帥氣一幕，更帶動不少男觀眾學琴，掀起了「長假現象」。

首次擔正封視帝 作為木村拓哉首部孭飛的日劇，當時年僅24歲的他不但憑「長假」爆紅，還一舉奪得第9回日劇學院賞的「最佳男主角」，開啟了他的巨星生涯，被視為木村演藝生涯中最重要的作品之一。

▲ 1993年木村拓哉在柴門文漫畫改編的《愛情白皮書》中演男二取手治，該劇女主角為石田光。

緊接推出的是8月14日下午5時上架的《月之戀人》。劇情講述室內設計家具公司社長葉月蓮介（木村拓哉飾）與3位女性的感情故事，劇集雲集人氣女星篠原涼子、北川景子和林志玲，也是「台灣第一名模」林志玲唯一一部主演的電視劇。

8月份還會推出《Change》及《Priceless無價人生》。

9月焦點是木村和松隆子拍擋的《律政英雄》及《戀愛世紀》，而10月則會有《律政英雄SP》、《律政英雄2014》 ，其中1993年木村擔任男配角的上位之作《愛情白皮書》會壓軸於10月23日登場。

▲ 黃Viu公布12套木村經典劇集上架時間表。（取自facebook ）

木村拓哉12部經典劇上架日期：

《悠長假期》8月5日

《月之戀人》8月14日

《CHANGE》8月21日

《Priceless無價人生》8月28日

《律政英雄》9月4日

《沉睡的森林》9月11日

《從天而降億萬顆星星》9月18日

《Engine》9月25日

《戀愛世紀》9月30日

《律政英雄SP》10月9日

《律政英雄2014》 10月16日

《愛情白皮書》10月23日

*各劇均會於以上日期的下午5時上架