【留家煲劇】木村拓哉12部經典劇網上免費任睇 經典日劇《悠長假期》+《戀愛世紀》陸續上架
娛樂 11:27 2020/08/05
新冠肺炎疫情下，不少人已留家密密煲劇，而最近煲劇平台黃Viu宣布已獲日本富士電視台授權上架木村拓哉主演的12套電視劇讓大家重溫，就令無數日劇迷驚喜。
各劇集上架日期剛公布，其中木村和山口智子主演的《悠長假期》全套11集將於今天（8月5日）下午5時上架，而《律政英雄》和《戀愛世紀》則均要等到9月才登場。
前SMAP靈魂人物木村拓哉在日本藝能界紅足20多年，更是無數日劇迷心目中的至尊男神。
而即日起上架的1996年經典愛情劇《悠長假期》，共11集都一次過免費任睇。
8月份還會推出《月之戀人》、《Change》及《Priceless無價人生》。
9月焦點是木村和松隆子拍擋的《律政英雄》及《戀愛世紀》，而10月則會有《律政英雄SP》、《律政英雄2014》 ，其中1993年木村擔任男配角的上位之作《愛情白皮書》會壓軸於10月23日登場。
各劇的上架時間等詳情，將於日後公布。
木村拓哉12部經典劇上架日期：
《悠長假期》8月5日
《月之戀人》8月14日
《CHANGE》8月21日
《Priceless無價人生》8月28日
《律政英雄》9月4日
《沉睡的森林》9月11日
《從天而降億萬顆星星》9月18日
《Engine》9月25日
《戀愛世紀》9月30日
《律政英雄SP》10月9日
《律政英雄2014》 10月16日
《愛情白皮書》10月23日
撰文 : TOPick柴犬出動