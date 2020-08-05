【留家煲劇】木村拓哉12部經典劇網上免費任睇   經典日劇《悠長假期》+《戀愛世紀》陸續上架

▲ 黃Viu重推12部木村拓哉經典日劇，打頭陣的《悠長假期》於8月5日黃昏上架。

新冠肺炎疫情下，不少人已留家密密煲劇，而最近煲劇平台黃Viu宣布已獲日本富士電視台授權上架木村拓哉主演的12套電視劇讓大家重溫，就令無數日劇迷驚喜。

各劇集上架日期剛公布，其中木村和山口智子主演的《悠長假期》全套11集將於今天（8月5日）下午5時上架，而《律政英雄》和《戀愛世紀》則均要等到9月才登場。

▲ 1997年的《戀愛世紀》令木村拓哉和松隆子成為經典日劇CP。

前SMAP靈魂人物木村拓哉在日本藝能界紅足20多年，更是無數日劇迷心目中的至尊男神。

而即日起上架的1996年經典愛情劇《悠長假期》，共11集都一次過免費任睇。

▲ 1993年木村拓哉在柴門文漫畫改編的《愛情白皮書》中演男二取手治，該劇女主角為石田光。

8月份還會推出《月之戀人》、《Change》及《Priceless無價人生》。

9月焦點是木村和松隆子拍擋的《律政英雄》及《戀愛世紀》，而10月則會有《律政英雄SP》、《律政英雄2014》 ，其中1993年木村擔任男配角的上位之作《愛情白皮書》會壓軸於10月23日登場。

各劇的上架時間等詳情，將於日後公布。

▲ 黃Viu公布12套木村經典劇集上架時間表。（取自facebook ）

木村拓哉12部經典劇上架日期：

《悠長假期》8月5日

《月之戀人》8月14日

《CHANGE》8月21日

《Priceless無價人生》8月28日

《律政英雄》9月4日

《沉睡的森林》9月11日

《從天而降億萬顆星星》9月18日

《Engine》9月25日

《戀愛世紀》9月30日

《律政英雄SP》10月9日

《律政英雄2014》 10月16日

《愛情白皮書》10月23日