【清潔消毒】紅磡及土瓜灣街市群組累計25人確診　市民街市買餸必學防疫自保7式

▲ 市民街市買餸必學防疫自保7式。

本港第三波新冠肺炎疫情爆發，其中紅磡、土瓜灣街市疑現爆發，共涉25病例，包括魚檔檔販、清潔工人、凍肉舖及乾貨店工作人員。市民到街市買餸時應做好防疫7式保護自己，另外好好消毒、清潔包裝，以策安全。

食物安全中心建議，市民去超市或街市買包裝食物或買餸時，要注意以下防疫7式：

1. 佩戴外科口罩

2. 盡量與他人保持社交距離，不要企得太近

3. 觸摸完頻密接觸點（如購物車、購物籃、雪櫃門柄等）後，要用清水及梘液或酒精搓手液徹底清潔雙手，搓手最少20秒

4. 購物期間，應該避免觸摸眼、口同鼻

5. 盡量使用非觸式付款方法（如：信用卡、手機應用程式等）

6. 回家放好食物後，徹底清潔雙手，用清水及梘液搓手最少20秒

7. 如有需要，可清潔環保購物袋

正確清潔、消毒包裝方法

感染及傳染病專科醫生曾祈殷曾接受TOPick訪問指，如果要清潔表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等。

除了用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹，例如：包裝食品及超市街市的貨物，有很多人購物都接觸過的物件。任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。

而且，向物件噴灑的方式，不知道物件可以接觸多少清潔液，相信份量及劑量很少，不太有作用。

清潔食物

曾祈殷又指，食物中的水果、雞蛋，都要用水沖洗，水果可以用70℃的滾水沖超過5分鐘，盡量不要吃半生熟的蛋，盡量吃熟的食物。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超也表示，雖然現時出入超市都會戴口罩，在正常情形下從飛沫傳播風險不高，但水果常被人用手摸。故建議買回來的食物最好清洗，如生果類最好剝皮進食，因果皮多人觸摸，剝皮相對風險會減低。

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責任編輯：楊宛茜