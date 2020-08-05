【一路好走】「東區羅姐」羅霈穎家中猝死終年59歲　生前大膽敢言跟劉德華成好友

▲ 警方發現羅霈穎屍體時，估計死亡時間約兩天。

以大膽敢言成台灣綜藝常客的「羅妹妹」羅霈穎（舊名羅璧玲），因為保養得宜且愛到夜店，因此有「美魔女」及「東區羅姐」之稱。據日前台灣媒體的報道，「羅妹妹」羅霈穎被發現猝死在家中數日，終年59歲。

▲ 羅霈穎是《康熙來了》常客。（網上截圖）

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被發現猝死床上

據台灣方面報道，羅霈穎被發現仰躺在床上猝死，雖然房內發現有安眠藥，卻沒有大量呑食的情況。

警方發現羅霈穎屍體時，初步估計死亡時間約兩天左右，有法醫推測死亡原因可能是癲癇引發的心臟衰竭。現時羅霈穎遺體已送往台灣的二殯相驗室進行驗屍程序，釐清真正死因。

▲ 羅霈穎保養得宜有「美魔女」之稱。（取自羅霈穎FB）

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曾當對指責小S

小S在《娛樂百分百》主持時，因瀏海話題而惹惱羅霈穎，個性直來直往的羅霈穎立即衝到小S面前，在攝影棚當眾對小S訓話，後來二人在《康熙來了》和解，打開心結，後來，羅霈穎因辛辣的風格成為《康熙來了》的常客。

▲ 羅霈穎重現指責小S一幕。（網上截圖）

多年後，劉雨柔在《康熙來了》講述自己在節目上，借朋友的性格開玩笑，雖然事後有告知對方來龍去脈，卻收到朋友提告的可能性，令劉雨柔覺得不解。

小S語重心長的開導：「你在節目上說別人壞話，那個人有權利生氣。我剛出道時曾說瀏海是裝可愛，語氣也自以為親切，結果她當場罵我，但沒辦法，因為你先說別人。」此話一出，很快被網友聯絡與羅霈穎有關。

由此可見羅霈穎生前個性直爽，在演藝圈出道近40年的她，跟不少藝人成好友，其中劉霈穎主持的節目《來！TALK TALK》，因收視創下佳績，跟她有10多年交情的劉德華，便親自帶著印有「天開了、運也開了！」的蛋糕前往祝賀。

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