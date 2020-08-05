【酒店優惠】文華東方酒店網店推限時住宿優惠　3折雙人住宿+早餐+三道菜晚餐$2159

▲ 皇后像廣場景觀套房的住宿套餐38折後只需HK$4840！（圖片由酒店提供）

近日不少酒店推出Staycation優惠，香港文華東方酒店亦推出專屬香港人的限時住宿優惠，平時$7,081及$12,999的住宿套餐，現在分別3折及38折，最平$2,159便可以享受到雙人住宿、早餐及三道菜晚餐，淨食已回本！

▲ 優惠套餐包括雙人早餐。（圖片由酒店提供）

文華東方酒店的網店今日起推出了兩個優惠的住宿套餐，分別有市區景觀客房及皇后像廣場景觀套房兩種房型選擇，客人可選擇在Café Causette或在房間內享用早餐及在房間內享用3道菜晚餐。 優惠價預訂日期由即日起至2020年8月19日，而入住日期由即日起至2020年9月15日。兩種房型價錢如下：

City View Room Staycation Package 限時住宿優惠 - 市區景觀客房（3折）

▲ 市區景觀客房（圖片由酒店提供）

優惠房價 （已加一服務費）：港幣2,159元（原價：港幣7,081元）

預訂連結請【按此】

Statue Square View Suite Staycation Package 限時住宿優惠 - 皇后像廣場景觀套房（38折）

優惠房價 （已加一服務費）：港幣4,840元 （原價：港幣12,889元）

預訂連結請【按此】

有興趣人士可以到香港文華東方酒店的網店購買優惠套餐，由於住宿優惠只適用於香港居民，所以登記入住時需出示有效之身份證明文件。

酒店地址：香港中環干諾道中5號

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責任編緝：王芷瑩