【新冠肺炎】中大研究發現本港首批確診者近2成人肝臟受損　引致病情惡化的風險多8倍

▲ 中大研究顯示新冠肺炎患者常見有肝臟受損問題。

中大醫學院今日（5日）發表有關新冠肺炎與肝臟受損之關連的研究，分析本港首1,040名本港新冠肺炎患者的情況後，發現患者肝臟受損的問題屬常見。這類患者的病情惡化至需留醫深切治療部、使用儀器輔助呼吸，甚至死亡的風險，較其他患者高。

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其研究範圍為今年1月23日至5月1日於本港確診的病人，當中收集本港首1,040名患者住院期間一系列的肝功能指數，年齡群組中位數為35歲，介乎22至52歲。研究肝臟受損及病人臨床病情較差的關連，當中22.5%患者有出現肝臟受損問題。而肝臟受損與新冠肺炎與臨床病情惡化有關，其惡化風險多近8倍，惡化情況包括留醫深切治療部、需要協助呼吸或死亡，而年老患者出現病情惡化的機會率較高。

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監察患者肝功能可預防病情惡化 炎症及藥物治療均影響肝功能

研究團隊指若有肝病病人確診有更多事情要留意，亞太區有12位專家促成36項治療肝病病人指引，對所有新冠肺炎患者進行每周兩次常規肝功能檢查，亦有部分患者需要每日都作檢查。當中平均4至5位患者，就會有一位肝臟受損，提早監察患者肝功能可以預防病情惡化。而新冠肺炎患者肝臟受損基於以下原因，

於炎症中，身體有不少發炎反應會影響肝功能，為反應性肝炎

血壓含氧量不穩定，影響肝臟細胞供氧能力，為缺血性肝炎

新冠肺炎患者接受藥物治療時，有不少抗病毒藥及抗生素類固醇等，全部均有機會影響肝功能

研究亦提到感染慢性乙型肝炎的新冠肺炎患者應進行抗病毒治療，乙型肝炎患者在感染時亦切勿停止口服「核苷酸」抗病毒治療，以免乙型肝炎病毒再被激活，引致肝炎發作。此外，蛋白酶抑制劑「洛匹那韋-利托那韋」應避免與乙肝抗病毒藥物「替諾福韋」同時使用，如對「恩替卡韋」 無抗藥性，可在使用「洛匹那韋-利托那韋」時，暫時轉用 「恩替卡韋」。

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記者：郭家穎