【疫情減壓】居港日籍女插畫家以貓眼看香港　水彩畫展繪下香港特色街道小店文化

▲ 「香港回憶‧散步日和」MangoNaoko 水彩作品展，由即日起至8月17日，在誠品生活太古店展出（鴛鴦茶餐廳Facebook）

抗疫期間不能去旅行，其實留在香港都有好多好去處。來自日本的女畫家MangoNaoko，在誠品生活太古店舉行「香港回憶 ‧ 散步日和」水彩作品展，把她眼中的香港風景，加入她的愛貓們，齊齊呈現於畫作當中。

MangoNaoko於2013年開始定居香港，身為愛貓之人的她，有日忽發奇想，假如以貓咪的角度在香港生活，會是怎樣？於是帶住攝影機走訪香港各個角落，想像貓咪走到街市、士多、茶餐廳等等，於是創作出一系列畫作。

▲ 畫作勾起不少港人回憶。（鴛鴦茶餐廳Facebook）

▲ 茶餐廳內的客人，全都變成了可愛的貓咪。（鴛鴦茶餐廳Facebook）

MangoNaoko以插畫形式記錄日常生活的點滴，畫作生動可愛。不少熟悉的街道風景、小店或工廈，都一一記錄在她的畫作當中。當大排檔、舊式屋邨等港式懷舊文化不斷在改變，甚至愈來愈少的時候，MangoNaoko正好盛載這些回憶和情感，不單能讓各地的人更了解香港文化，香港人看到更加覺待親切又溫暖。

▲ 場內可以購買MangoNaoko的個人圖文著作「鴛鴦茶餐廳」和「櫻花樹下的鴛鴦茶」，還有明信片可選。（誠品香港Facebook）

「香港回憶‧散步日和」MangoNaoko 水彩作品展

日期：即日至8月17日

地點：香港誠品生活太古店G/F

Facebook：鴛鴦茶餐廳

Instagram： Shinonomeow

記者：Panda