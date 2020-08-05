【新冠肺炎】梁子超指病毒在環境中會自然稀釋　料街市員工交叉感染

▲ 梁子超相信是員工之間交叉感染。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，紅磡街市及土瓜灣街市合共有25宗相關個案，街市今起停業兩日作清潔消毒。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，環境污染應不是重點，而魚檔本身未必存在風險，因病毒在環境中會自然稀釋，相信是員工在工餘時間一起飲食而交叉感染；消費者只要注意手部清潔及煮熟食物，風險極小。

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梁子超今日（5日）接受電台節目《千禧年代》訪問時指，今次的事件未必反映魚檔是高風險，因街市的人流密集，加上本港有社區爆發，自己會機會傳入街市，相信是員工在工餘時間聚在一起會有交叉感染的風險。他解釋指，病毒只會在人與人之間大量繁殖，即使有環境污染，亦要相當直接的接觸，其感染風險才會大，加上病毒在環境中會自然稀釋，未必會對大部分人構成風險，市民毋須特別擔心，只要注意手部清潔及煮熟食物，風險極細。

市民買了冷凍食物回家後，只要清潔及煮熟，（感染的）風險是極細的。

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他認為本港在追蹤接觸者的工作比較不到位，以致有持續性傳播，而紅磡街市亦是其中一個例子。他稱因新冠肺炎的潛伏期很長，若有工友感染，不能靠單次篩檢就可排除，可能要將緊密接觸者隔離14日，其檢測結果是陰性才可以復工，才能容易斬斷傳播鏈；但如出現北京新發地市場的情況，就應將整個市場關閉14日，以及將所有人移離街市14日，並一環環擴大，直至傳播中斷。

梁子超認為，當局應先為有關街市所有魚檔工友進行檢測，如果全部陰性，可以如期重開街市，但如果發現有人確診，就要擴大檢測範圍，目前應該視乎第一輪的篩檢結果，如果發現許多感染個案，應考慮封閉街市更長時間。

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記者：郭詩詩