  • 31°C
香港時間 : 2020805日 (週三) 12:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【孝順女】黃芷晴為亡母製大戲服作生忌禮物　承諾照顧父親黃日華

娛樂 11:39 2020/08/05

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黃芷晴為媽媽生忌預備了很多禮物。

黃日華太太梁潔華，自2013年起患上急性骨髓性白血病，抗癌7年，可惜於今年5月不敵病魔離世。因為梁潔華生前是粵劇迷，所以在昨日（8月4日），女兒黃芷晴於母親為生忌親製大戲服與曲譜予媽媽作禮物，非常有孝心。

黃芷晴在個人社交平台上載數張為媽媽生忌預備禮物的照片，包括一套粉色大戲服、曲譜、花、蛋糕與畫。大戲服與曲譜的製作精美別緻，亦附上一張畫作畫有家中所有曾養過的小動物，可見芷晴對媽媽生忌非常有心。

她寫道：「Happy birthday my beloved mama!! 做了一件大戲服給你，還有曲譜，雖然未到最完美，但希望你喜歡，祝健康快樂，無憂無慮！繼續歡唱大戲。」

雖然梁潔華逝世已3個月，黃芷晴卻也仍然非常想念媽媽，以及表示希望能與媽媽在夢中相見。

【梁潔華設靈】黃日華為辦太太喪禮奔波失眠　華哥念亡妻：遺憾未能白頭到老

黃芷晴承諾會好好照顧爸爸。（Instagram圖片）

【抗癌鬥士】太太病情轉壞入院林子博感自責　一家之主陪走抗癌路獨力養全家

黃芷晴遵守母遺願

梁潔華於今年5月26日因病離世，她在離世前留下遺言叮囑女兒要照顧好爸爸。而非常愛錫爸媽的黃芷晴亦有撰文悼念。

黃芷晴憶述陪伴媽媽走過的一段抗癌路：「這幾年，抱歉每次未能詳細地回應媽媽的事，因為我希望能為她減輕負擔，低調地與癌魔抗戰！我們減少娛樂，甚至放棄自己想做的事，非常羨慕別人無憂無慮的生活，但我們依然希望能盡量抽出更多時間陪她捱過每一個難關，簡單幸福地度過每一天。」

黃芷晴親手製作大戲服及曲譜予母親。（Instagram圖片）

黃芷晴亦祝願媽媽在彩虹橋能開開心心繼續生活，及承諾會好好照顧爸爸：「就開開心心到彩虹橋玩樂吧！以往我們所有養過的毛孩一定在高興地迎接您！您曾帶給牠們美好的生活，牠們一定好好代我陪伴您我也會帶著您那份堅強，努力控制壞情緒，好好生活下去，照料那位疼愛了您四十年的人！」

早前父親節時，黃芷晴也在網上分享現正努力學煮飯，但希望爸爸可能給他少少時間學習，可見她有遵守媽媽的遺願，非常孝順。

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【矢志不渝】黃日華對太太照顧體貼入微　黃芷晴見證暖爸愛妻舉動
21:02 2020/05/27
【矢志不渝】黃日華對太太照顧體貼入微　黃芷晴見證暖爸愛妻舉動
【黃日華喪妻】黃日華稱愛妻梁潔華帶笑離去　華哥讚太太是生命鬥士：從她身上學懂愛
10:19 2020/05/28
【黃日華喪妻】黃日華稱愛妻梁潔華帶笑離去　華哥讚太太是生命鬥士：從她身上學懂愛
【梁潔華出殯】黃日華送愛妻最後一程　女兒黃芷晴灑淚不捨亡母
11:54 2020/06/14
【梁潔華出殯】黃日華送愛妻最後一程　女兒黃芷晴灑淚不捨亡母
【星二代】文雪兒大女張筠派福利騷長腿　 英國UCL碩士畢業入行做模特兒【多圖】
12:48 2020/07/17
【星二代】文雪兒大女張筠派福利騷長腿　 英國UCL碩士畢業入行做模特兒【多圖】
【星二代】翁嘉穗兒子讀名校兼舉重冠軍　培育兒子文武雙全靠一個絕招
10:57 2020/06/26
【星二代】翁嘉穗兒子讀名校兼舉重冠軍　培育兒子文武雙全靠一個絕招
黃芷晴 梁潔華 黃日華 娛樂人物職業 演員 星二代 娛樂行業

最高瀏覽

【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
12:10 2020/07/25
【淘寶集運】港媽淘寶大型傢俬集運直送　250公斤雪櫃及家品運費只需$470
【開學安排】教育局公布全港學校按原定日期開學　暫不提供面授課堂轉用網上教學
17:32 2020/08/03
【開學安排】教育局公布全港學校按原定日期開學　暫不提供面授課堂轉用網上教學
【抗癌鬥士】太太病情轉壞入院林子博感自責　一家之主陪走抗癌路獨力養全家
11:07 2020/08/03
【抗癌鬥士】太太病情轉壞入院林子博感自責　一家之主陪走抗癌路獨力養全家