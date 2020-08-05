【孝順女】黃芷晴為亡母製大戲服作生忌禮物　承諾照顧父親黃日華

▲ 黃芷晴為媽媽生忌預備了很多禮物。

黃日華太太梁潔華，自2013年起患上急性骨髓性白血病，抗癌7年，可惜於今年5月不敵病魔離世。因為梁潔華生前是粵劇迷，所以在昨日（8月4日），女兒黃芷晴於母親為生忌親製大戲服與曲譜予媽媽作禮物，非常有孝心。

黃芷晴在個人社交平台上載數張為媽媽生忌預備禮物的照片，包括一套粉色大戲服、曲譜、花、蛋糕與畫。大戲服與曲譜的製作精美別緻，亦附上一張畫作畫有家中所有曾養過的小動物，可見芷晴對媽媽生忌非常有心。

她寫道：「Happy birthday my beloved mama!! 做了一件大戲服給你，還有曲譜，雖然未到最完美，但希望你喜歡，祝健康快樂，無憂無慮！繼續歡唱大戲。」

雖然梁潔華逝世已3個月，黃芷晴卻也仍然非常想念媽媽，以及表示希望能與媽媽在夢中相見。

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▲ 黃芷晴承諾會好好照顧爸爸。（Instagram圖片）

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黃芷晴遵守母遺願

梁潔華於今年5月26日因病離世，她在離世前留下遺言叮囑女兒要照顧好爸爸。而非常愛錫爸媽的黃芷晴亦有撰文悼念。

黃芷晴憶述陪伴媽媽走過的一段抗癌路：「這幾年，抱歉每次未能詳細地回應媽媽的事，因為我希望能為她減輕負擔，低調地與癌魔抗戰！我們減少娛樂，甚至放棄自己想做的事，非常羨慕別人無憂無慮的生活，但我們依然希望能盡量抽出更多時間陪她捱過每一個難關，簡單幸福地度過每一天。」

▲ 黃芷晴親手製作大戲服及曲譜予母親。（Instagram圖片）

黃芷晴亦祝願媽媽在彩虹橋能開開心心繼續生活，及承諾會好好照顧爸爸：「就開開心心到彩虹橋玩樂吧！以往我們所有養過的毛孩一定在高興地迎接您！您曾帶給牠們美好的生活，牠們一定好好代我陪伴您我也會帶著您那份堅強，努力控制壞情緒，好好生活下去，照料那位疼愛了您四十年的人！」

早前父親節時，黃芷晴也在網上分享現正努力學煮飯，但希望爸爸可能給他少少時間學習，可見她有遵守媽媽的遺願，非常孝順。