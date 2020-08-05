【無品住客】筲箕灣愛東商場電梯上驚現糞便　區議員：轉角隱蔽位常見長者小便

▲ 筲箕灣愛東商場內一條電梯上驚現糞便，未知是人為或是動物留下。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，環境衛生更需關注，近日筲箕灣愛東商場內一條電梯上驚現糞便，未知是人為或是動物留下。東區區議員蘇逸恒受訪表示，商場轉角樓梯位置，以及屋邨某些隱蔽角落，不時有人隨地小便，有長者認知能力不足，較難處理，但就希望疫情期間街坊能更注重衛生。

東區區議員蘇逸恒周一（3日）在Facebook表示，當日早上約10時，辦事處義工在愛東商場出入口電梯位置地面上發現糞便，隨即通知商場管理處，並由專業人士到場消毒及清理，引來不少居民留言批評：「咁缺德，自己都要負責，枉為人！」亦有人投訴商場廁所衛生問題，有街坊就指「愛東商場OK天橋底成日都有尿味」。

蘇逸恒受訪時表示，發現糞便的電梯，位於商場主要出入口。因此清潔人員要停低電梯再消毒整理，也擾釀了一段時間，對居民造成影響。商場內其他位置如廁所，也有衛生未如理想的情形出現，但他就認為與領展清潔工人關係不大，並指與其他商場比較，領展清潔已經很密集，但衛生情況依然差，主要是由於使用者公德心不足。

他表示，在商場轉角的樓梯位置，是介乎食環署和領展管理之間，最常見到有人在小便，很難處理。甚至在屋邨某些隱蔽位置，有人也會小便，他也曾試過當場捉到相關人士，但就直言有時管理會有困難：

他們上年紀、認知能力不太好，有時惟有勸喻、提醒，以及叫人即時清理，希望改善到情況。

除了當街大小便外，他表示屋邨內也有高空擲物事件發生，特別是這一段時間，發現有人將用過的口罩扔在街外。

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記者：陳昊淋