【新冠肺炎】消息：本港今日新增約85宗確診個案　連續3日少於百宗

▲ 消息指，本港今日新增約85宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（4日）新增80宗確診個案，其中75宗屬本地感染，累計3,669宗，包括一宗疑似個案。消息指，本港今日（5日）新增約85宗確診個案。

紅磡街市及土瓜灣街市合共有25宗相關個案，港大微生物學系講座袁國勇教授到昨日下午到兩個街巿視察：



【新冠肺炎】紅磡街市至今錄得15宗個案 連同土瓜灣街市共涉25病例



【新冠肺炎】袁國勇視察紅磡街市指濕及多冰環境可令病毒存活7日 取砧板及污水渠樣本化驗



【新冠肺炎】袁國勇到土瓜灣街市取環境樣本指應非魚類傳播 籲出入街市前後應清潔雙手

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩