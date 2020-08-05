【自私父母】與友人吃壽司突傳惡臭　食客驚見鄰座父母餐枱上換尿片

▲ 食客進餐時，發現鄰座父母竟在餐桌上換尿片，令她感到相當噁心。

出外食飯，父母難免要替年幼子女換片，然而有些無公德心的家長，往往懶去洗手間。近日有台灣網民就在社交網站發文指，早前與朋友去壽司店用餐，吃到一半卻聞到臭味，發現原來鄰桌父母竟在餐桌上為孩子換尿片，令她相當崩潰。

用餐時突傳出惡臭

有一名台灣女網民在facebook群組「爆怨公社」發帖稱，早前跟朋友到迴轉壽司店用餐，吃到一半時「隔壁卻傳來一股強烈的黃金味（屎味）」，回頭一看發現鄰桌的父母竟然在幫小孩換尿片，令她非常生氣，

你可以考慮一下坐在旁邊座位的人嗎？我不想吃飯還要配妳小孩的屎味吃飯，要換尿片請去廁所換好嗎？

網民批父母自私

女網民批評這對父母自私，又指餐廳出口右轉就是廁所，而且這是百貨公司，絕對有地方讓小孩換尿片。

帖文獲大批網民回應，有網民指，雖然小孩無法克制，但大人應該知道，「如果你在吃東西，別人在妳面前讓你加味，你能接受嗎」、「超沒水準，小孩無法控制上廁所，但父母可以控制在哪裡換尿布吧」、「很明顯，怎麼看都是懶惰」、「還有更扯的是會把尿片摺好，塞在餐廳椅子縫縫裡面，以前做餐廳外場看到這種父母」等等。

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責任編輯：王明芳