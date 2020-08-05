【食軟飯】28歲女存7年錢買2房單位　拍拖1年男友突稱幫供樓： 佢想層樓落埋佢名

▲ 台灣一名28歲女努力存錢7年後買2房2廳單位，惟拍拖1年的男友突稱願意幫忙供樓，令她有點不解。

土地問題是情侶間最難解決的難題，不少人省吃省用只為存錢購買自己夢想中的房屋單位。台灣一名28歲女網民於社交媒體發帖，指自己在高中畢業後，一直努力存錢近7年，終買下一個2房2廳單位。不料，其交往1年多的男友日前突獻殷勤表示想幫忙供樓，希望登記時加上他的名字。女網民聽見後感到疑惑，遂向網民請教。

台灣女網民於Facebook群組「靠北女友」中發帖，她表示男友今年30歲，她則28歲，目前已交往1年多。最近，男友突然表示願意負擔房貸，稱一同供樓，

他說能夠幫我負擔貸款的部分，所以希望也能登記他的名字。

然而，女網民有點驚訝，指單位於他們交往前已購買，與男友沒有任何關係。

高中後考自己努力賺錢買樓

她續指，自己高中畢業後一直努力工作，並與家人同住，存錢近7年，在25歲時以250萬台幣（約66萬港幣）購買一個價值600多萬台幣（約158萬港幣）的2房2廳單位。目前該單位已出租，「租金和車位出租，足夠應付房貸的部分，甚至還有多餘的。」

男友堅持一齊供樓

所以，她表示自己完全不需要男友的幫忙，不過男友卻堅持想幫忙供樓，

我有點搞不懂他的想法，如果他想要房子自己去買就好了呀，畢竟都30歲了，有買房的能力吧？

網民：想做軟飯王

帖文引來大批網民熱議，更勸喻女網民千萬不要上當，指出男友只想貪圖她的房子，「別被騙了快分手」、「應該是想貪你的房子」及「你們只是交往而已，各方面都不用他幫忙，沒有必要加他的名字」，更批評男友與「食軟飯」沒有分別，建議盡快分手。

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責任編輯︰王俊賢