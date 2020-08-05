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【新冠肺炎】本港連續7日有確診者離世　8旬染疫老夫妻相隔9日先後病逝

健康 11:57 2020/08/05

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8旬染疫老夫妻相隔9日先後病逝。

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，連續7日有確診患者死亡（包括一宗延遲公布），累計42人。其中一名82歲女病人與84歲丈夫相隔9日先後病逝，成為本港首對染疫離世夫婦。

威爾斯親王醫院發言人指，一名82歲女病人（#2094）3日下午離世。病人於7月19日被送到醫院急症室，當時發燒，情況穏定。其後病情持續惡化，至3日下午3時10分離世。患者居住牛池灣坪石邨金石樓。

而其84歲丈夫（#1710）亦為確診者，於7月16日下午因氣促、乏力及嚴重肺炎，入住基督教聯合醫院接受治療。病人治療期間病情惡化，翌日轉送該院深切治療部，並於7月18日轉送到東區醫院深切治療部繼續治療。其後病人情況持續惡化，至7月25日上午4時離世。

本港昨（4日）新增80宗確診個案，75宗屬本地感染，有43宗與其他個案有相關，當中36宗涉家庭、朋友聚會；另外32宗沒有明顯源頭；今日亦有50宗初步確診。

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責任編輯：楊宛茜

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