【新冠肺炎】本港今日新增85宗確診個案　台灣返港人士涉違反檢疫令

▲ 一名台灣返港人士曾轉酒店，被列為本地個案。

本港第三波疫情未止，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。本港今日（5日）新增85宗確診個案，其中3宗是輸入個案，連續3日少於百宗病例。新增的確診個案中，49宗與之前個案有關，33宗沒有源頭，仍有70多宗初步確診。

輸入個案當中有1人來自美國、1人為菲律賓外傭，及1人由哈薩克經土耳其抵港。至於49宗有相關個案中，其中33宗涉家居接觸、例如食飯、行山等，另外有5宗與敬福護老中心有關，包括1名護理人員。直銷公司Star Global有6宗，有患者指曾到帝京酒店中心，中心表示要擴大追蹤範圍，詳情即看：【直銷中心群組】旺角「Star Global」添6人中招 部分人曾到帝京酒店培訓

張竹君亦特別提到，新增的其中1宗個案，個案編號是3676。他是7月27日由台灣回港人士，他一直在家居檢疫，不過期間轉過酒店，並曾想私自離港，涉違反檢疫令在機場遭截獲，再送回檢疫心，由於需要接受檢疫，他再接受檢測後在8月2日檢測呈陽性，因此暫當本地個案。

至於患者曾到過哪些酒店，張竹君指出初步調查發現患者沒有徵狀，患者在九龍富豪東方酒店的檢測是陰性，7月28至31日曾到過Harbour View hotel，亦曾想入住尖沙咀另一間酒店，不過不成功，最後去機場想離開香港，然後被發現是家居檢疫人士。

另外一名被辭退印傭確診，潛伏期曾與28名外傭共同居住，詳情即看：【新冠肺炎】被辭退印傭確診 潛伏期曾與28名外傭共同居住

另外，截至昨日紅磡街市及土瓜灣街市合共有25宗相關個案，港大微生物學系講座袁國勇教授到街巿視察，更多有關街市抗疫消息即看：

【清潔消毒】紅磡及土瓜灣街市群組累計25人確診 市民街市買餸必學防疫自保7式

【新冠肺炎】袁國勇視察紅磡街市指濕及多冰環境可令病毒存活7日 取砧板及污水渠樣本化驗

【新冠肺炎】何栢良憂街市成「計時炸彈」爆超級感染 業界籲主婦勿摸魚

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋