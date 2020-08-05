【殺手】高海寧自爆曾受情騙當上小三　高Ling不怨恨前度仍祝福對方

▲ 高海寧日前在《tiger's Talk》自爆曾做過第三者。

《殺手》四大女主角李佳芯、高海寧、龔嘉欣和江美儀，日前亮相阿Bob和伍詠薇主持的mytv super清談節目《Tiger's Talk》，四位花旦Ali、高Ling、嘉欣和江美儀更破格大談對男友出軌、如何看小三，甚至大談跟男友的「性」關係，而高Ling還自爆曾被前度背叛，在不知情下做了別人小三。

阿Bon在節目首先問及四位女主角，如何看被男友背叛，又問若男友或丈夫在召妓跟有小三兩者之間，會比較接受哪一種，題目非常敏感。

伍詠薇直認不同年齡有不同的處理方法：「年少時一定會吵架，會執東西離開，但現可能會反思是否自己問題，要反省，但結論最重要自己開心。如果會一直記住呢件事，就不如不要一齊。」

▲ 龔嘉欣、李佳芯、高海寧、江美儀一同接受受訪談兩性關係。(影片截圖)

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龔嘉欣直言：「我不會傾，我只得兩條路，一是繼續一齊，大家不要再提，否則就分開。大家咪講返對唔住，應承唔會再有呢件事發生，我係一個好心軟嘅人，係好耐之前嘅事，但最尾都係分開，我唔鍾意傾，但都會諗。」

不過嘉欣也坦自己也試過遇上男友出軌，但當時心軟原諒了對方，李佳芯亦表示女人最大的天敵就是心軟。

▲ 高海寧近日同時有《殺手》播出，人氣大熱。(劇照)

高Ling不知情成小三

高海寧卻在訪談中突然自爆曾被前度男友背叛和欺騙，更指上一次經歷竟然在不知情下成為了小三，「當時對方已跟一個女生一起，但為何要騙我？還要大半年，我太容易信任人。」

江美儀亦指高海寧好純品，不過伍詠薇卻直言：「你外表不像啊，你似搶嘢，像葉繼歡，我搶硬你呀，不像輸家！」高海寧就笑道：「我看似很有殺傷力，其實每次次被人搶。」

▲ 高海寧在《迷網》中同樣幾乎受網上倩騙。(劇照)

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高Ling又指在感情失敗中成長：「我覺得是成長經歷，上次的男友，至今仍好像同這個女生一齊，我不知是否已結婚，但我會覺得好祝福佢他們。這些事情經歷完，我都會檢討自己，因為我太信任人，但我都仍會好信任人......（被問到是否別人跪求就會原諒？）我爸爸常教我不要聽人講，要看人怎做，我覺得是真的。」

▲ 高海寧近日為拍挕《七公主》而剪短髮。(取自IG)

曾跟鄧智偉傳相愛多年

高海寧一直甚少公開提及感情事，而她入行以來就傳跟音樂人鄧智偉相愛多年，但6月份鄧智偉被爆背高海寧偷食失婚少婦，而男方最後承認於去年1月已與高海寧分開。

高海寧在鄧智偉承認其前女友身份後，亦在IG就事件開腔，指：「 從來感情事都是低調處理，而今天，只想為早已逝去的輕輕劃上句點。對於感情，我是一個執著的人。快樂的，留在心裡成為美好記憶。悲傷的，這是成長的養份。轉身，是明白，是遺憾，駐足於美好，願各自安好。」