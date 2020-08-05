【新冠肺炎】5名醫委會業外委員及審裁員：任何醫護來港工作須依從適當註冊程序

▲ 7名病毒檢測隊先遣人員。（資料圖片）

由一群病人組織代表擔任醫委會的業外委員和業外審裁員，包括陳永佳 (業外委員)、梅卓能 (業外委員)、林志釉 (業外委員)、楊光輝 (業外審裁員、呂永翔 (業外審裁員)今日（5日）發聲明，表示明白中央政府希望對香港的疫情伸出援手，但認為任何醫生、護士及醫務化驗師等來港工作時，都必須依從適當的註冊程序，確保持有本港合法資格進行相關專業工作。

【新冠肺炎】內地支援隊隊長余德文：本港日做一萬檢測遠遠不夠 盼助提升至20萬或更多

▲ 「內地核酸檢測支援隊」的七名先遣部隊成員。（政府新聞網）

5名醫委會業外委員及審裁員今日以個人名義發聲明，回應港府由國內引入醫護人員團隊到港協助進行新冠病毒檢測工作一事。

聲明指出，任何醫生、護士及醫務化驗師等專業人員來港工作時，都必須依從適當的註冊程序，確保持有本港合法資格去進行相關專業工作，包括醫生的專業資格，應該按照本地醫生註冊條例，以有限度註冊或暫時註冊程序進行有關登記，以確保該等人士的身份、工作操守、專業資格均受本地制度監管，而相關政府部門亦有當然義務，對該等人士負起任何專業上失當行為而引致的所有責任。

▲ 香港病人政策連線主席林志釉。（資料圖片）

【新冠肺炎】內地核酸檢測支援隊來港協助實驗室工作 陳肇始：內地支援能擴大檢測量

聲明亦指，對於上述來港人員對病毒有緊密接觸，惟其抵港後無需進行檢疫隔離感到詫異，認為政府應對任何境外人士一視同仁，抵港後接受14天檢疫隔離是最基本的防疫措施，以防範疫情從境外入侵、造成社區感染，促請政府嚴肅依循制度辦理後續事宜，以確保市民健康受到最高度的保障。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩