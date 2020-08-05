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【極細纖腰】緬甸網紅腰圍僅13.7吋挑戰世界紀錄　強調絕非P圖：全靠基因及健康飲食習慣

保健美顏 12:04 2020/08/05

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

緬甸網紅蘇娜英（Su Niang）腰圍僅13.7吋。

不少女生都追求腰部線條，對於一般女生來說，擁有22吋左右的「螞蟻腰」已是夢寐以求。但緬甸一名23歲網紅，腰圍就只有13.7吋。她堅持自己絕無P圖，只要靠基因遺傳及健康飲食達到如此纖腰！

極細腰圍僅13.7吋的

根據《每日郵報》報導，現年23歲的蘇娜英（Su Niang）不時在社交媒體分享大量「pose相」，而她的Facebook帳號亦有多達24萬人追蹤。她會引起大眾注目，全因是她擁有13.7吋的極細腰圍，相信是現時全世界腰圍最幼的成人。

她的腰圍配合其他正常大小的身體部分，顯得對比極大。由她分享的照片中，可以見到她胸部以下、臀部以上往內凹，身材的曲線十分誇張，感覺難以支撐上半身的重量。由她叉腰的照片更可見，她一隻手已遮掩了大半條腰。

大家認為有沒有P圖？（圖片來源：Su Moh Moh Naing Facebook）

有著比正常人幼的腰圍，她認為自己狀態健康，更指自己的外表「沒有任何問題」。她表示：

我享受擺姿勢拍照並炫耀我的外表，我得到很多的讚賞，人們都認同我的外表美麗。

強調絕無P圖　望打破健力士世界紀錄

有部份擁有纖腰的人士需要移除肋骨，去達到塑身的目的。有網民認為蘇娜英是靠改圖及擺姿勢去達到這樣的效果，她就強調自己絕無P圖，有如此纖腰全靠基因，平日又維持健康的飲食習慣。不過她亦要定穿著緊身衣，以塑造中腹部的線條。

蘇娜英希望可以打破健力士世界紀錄。現時最細腰圍紀錄保持者為來自英國的葛蘭加，她在1939年以13吋腰圍成為紀錄保持者。

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責任編輯：羅嘉欣

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