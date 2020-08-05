【播毒危機】外傭周日放假與數十人上房開P　不戴口罩飲酒勁歌熱舞

▲ 有女僱主發現其外傭周日放假時，與一大班人上房開P狂歡，沒有戴上口罩。

港人在第三波疫情爆發後，在「口罩令」下已全民戴口罩，大部分人乖乖留在家。不過，家中的外傭姐姐就未必好聽話，有女僱主發現其家中外傭於星期日放假時，與數十人一起上房開party，還不戴口罩飲酒兼勁歌熱舞，如同去clubbing，令女僱主非常震驚。

該名女僱主在facebook群組《外傭僱主必看新聞訊息》上載一張相片，是外傭在其facebook的照片，女僱主因早前已對這名新聘請的外傭不太信任，語言及溝通能力欠佳，故翻查了其facebook了解，豈料發現外傭開P狂歡照。

網民估計在Party Room

在上載的一張照片中，外傭與一大班人沒有戴口罩，在一間房內手持飲品載歌載舞，非常擠迫。有網民估計地點是Party Room，並指部分Party Room有出租供人開P。

女僱主在帖文中指，其外傭逢星期日放假，且經常想放假寧願不補錢，但僱主發現她的開P狂歡照後，不想再讓她放星期日，但怕外傭會有不滿，因而徵詢網民意見。

個個工人都實想放星期日，因為多朋友，又可以開P，又熱鬧，疫情前我無所謂都唔想干涉太多佢嘅私人活動。

僱主擔心外傭染疫惹全家

她揚言家中有老有嫩，現在非常時期，不希望外傭在外感染病毒惹全家，唯有出此下策。一班僱主網民大表認同，

我哋戴口罩戴得咁辛苦……唔乖嘅姐姐一放假，將我哋既努力全毀...咁我哋戴嚟有乜意思……

網民︰外傭放平日都會學壞

有網民指，有外傭得悉不能放星期日後，會劈炮唔撈。有人亦直言，外傭要學壞與放星期幾不大關係，她的90後工人姐姐放平日，但來港後發現生活多姿多采，結果一樣學壞。

黑面、挑戰僱主低線、食煙樣樣齊…… 無論放星期幾都一樣有朋友。

有人提醒，部分姐姐已經好醒目，擔心被僱主「起底」，已將fb設權限，不能再以名字搜尋得到。

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責任編輯︰王明芳