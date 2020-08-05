【口罩令】自私男子診所看病拒戴口罩　反斥護士「正宗愚民」：怕死成咁

▲ 男子診所看病拒戴口罩，反斥護士「正宗愚民」、「怕死」。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，政府已實施「口罩令」，但仍有不少市民漠視疫情，拒戴口罩。近日一名男子不戴口罩到診所看病，當被護士要求戴上口罩時，更反斥對方是「正宗愚民」、「怕死」，自私無禮的態度惹來一眾網民批評。

Facebook專頁「診所低能奇觀」版主是一名診所助護，她昨日（4日）發文分享經歷，指早前有一名沒戴口罩的男子到診所求醫，她見狀即遞上口罩並要求對方戴上，惟男子屢勸不聽，稱自己「又唔係有啲咩病」。

護士強調，診所外已張貼告示，要戴上口罩才能進入診所，又指必須戴口罩才可登記看診，她表示，非常時期下，戴口罩都是為求安心，既保障自己又保障他人。但男子卻聲稱沒有看見告示，堅持不肯戴口罩：

你呢啲正宗愚民嚟，人講你又信，身體健康就百病不侵㗎啦。

見男子態度強硬，護士再三解釋，來診所看病的人大多是身體不適、抵抗力較差，部分更是長期病患者，如果仍堅持不戴口罩，會被要求離開。男子聽後才從褲袋取出被摺成一團的口罩，戴口罩期間更說：

又唔係有啲咩病，係都要迫我戴個咁嘅嘢，少少嘢，係死就點都死㗎啦，怕死成咁。

帖文引起熱議，不少網民批評男子自私、態度惡劣，亦有人表示，疫情下應注意個人衛生，指不戴口罩是相當不負責任的行為，「真係超級自私無恥」。

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責任編輯：羅家欣