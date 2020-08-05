【良心酒店】逸東酒店推美味共享計劃　食客購待用餐點助弱勢社群免費用餐【附計劃詳情】

▲ 香港逸東酒店推出「Pay It Forward美味共享」計劃。

位於佐敦的香港逸東酒店（Eaton Hotel）早前宣佈開放宴會廳予公眾用餐至晚上9點，為全港首間肯借出用膳地方的酒店。酒店再發揮互助精神，推出購買「待用」餐點助有需要的人的計劃，幫助弱勢社群，齊心抗疫。

▲ （圖片由酒店提供）

逸東酒店由8月8日（星期六）起，啟動「Pay It Forward美味共享」計劃，鼓勵Eaton Food Hall的客人可預先在食肆購買待用餐點，並將其捐贈給有需要的基層市民前來免費享用。Eaton HK表示希望這計劃能夠以新鮮即製的美食幫助到有需要得到溫飽、低收入家庭及受新冠疫情影響的人士。

▲ 靚湯廚房（圖片由酒店提供）

Eaton Food Hall參與計劃的食店包括隸屬酒店的餐廳Flower Years、Fûhn及靚湯廚房，Flower Years為多國菜、Fûhn為越南菜及靚湯廚房提供不同的老火湯、燉湯及飯餐，餐點價錢主要由$40至$80。

除了以上食店會每天捐贈免費餐點外，各位食客亦歡迎到以上食店購買額外餐點，食店會將此額外餐點記錄為「待用」，並將更新的待用餐點數量顯示，等待有需要的人士向食店免費領取。除了可避免人多聚集，參與食店絕不會對任何要求領取待用餐的人士作出詢問，保持受惠者的尊嚴。

▲ Fûhn的生牛河餐，$59連飲品。（圖片由酒店提供）

「Pay It Forward美味共享」計劃於中午12時至晚上8時開放，開放時間將有機會因應政府限制措施而作出更改。此外，酒店亦一直與「撲水」（Water for Free）合作推行「撲水運動」，免費提供飲用水；以及早前開始與社企「絲打便當」（Sister Bento）合作，於最近兩個月合共派發了600份愛心包，為本地家庭提供必需食物。



Eaton Food Hall

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK LG樓層

電話：2782 1818

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責任編緝：王芷瑩