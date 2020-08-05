【噁心姐姐】印尼女傭偷口罩塞褲內沾上異味　放原處供僱主使用污糟口罩

▲ 印尼有一名女傭將口罩放入自己的褲內，隨後放回原處供僱主使用。

新冠疫情全球大流行，戴口罩是有效的防疫措施之一。近日印尼有一名女傭竟然污染僱主的口罩，噁心地將口罩放入自己的褲內，隨後放回原處供僱主使用，而過程全被家中的監控儀器拍攝下來。雖然僱主未知女傭的動機，但其行為噁心又不衛生，令人嘩然。

女傭將口罩塞入褲內

綜合馬來西亞傳媒報道，印尼一名政界人物Eko Hendro Purnomo在星期日（２日）在其Instagram「ekopatriosuper」發帖文，上載了一段由家中的監控儀器拍攝下來的影片，一名女傭在廳中整理茶几，茶几上有紙巾及一盒口罩等物品，她在口罩盒內取出一塊口罩放在茶几上，趁著四周無人時，將口罩對折塞進自己的褲內。

此時，剛好僱主由大門經過客廳，女傭裝著若無其事的樣子繼續打掃客廳，轉身向旁邊的梳化整理攬枕，看來很冷靜。等到僱主走入另外一間房間時，她就從褲內拿出口罩，在攬枕上攤平口罩，再將已沾污的口罩放回原處。如果未有發現她的行為，僱主會不為意使用已被弄污的口罩。

Eko在帖文提醒網民要留意周圍的人，或許要注意有很多精神病患者。他表示不明女傭的行徑是甚麼用意，也不理解她何以將口罩放到褲子裡，然後再放出來放回原處。

網民感到恐怖噁心

有關影片發布了3天，已有多達30萬次觀看次蚊，超過1,200則留言，很多網民留言表示，家傭將沾有異味的口罩留給僱主使用很恐怖噁心，疫情下使用處理不當、遭沾污的口罩非常危險，口罩更要戴上一整天而且很貼身。留言包括︰「很可怕，沒有發現用了那個口罩怎算好」及「建議送她去看醫生」等。

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責任編︰王俊賢