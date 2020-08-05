【公屋分戶】28歲火爆女啃老偷金飾　媽媽被激到入院長期食藥盼公屋分戶遷出

▲ 一名28歲港女啃老偷金飾，媽媽被激到入院長期食藥，盼公屋分戶遷出。

在香港買樓上車艱難，不少人都希望排到公屋有個安樂窩，可是想公屋分戶就不容易。一名28歲港女收入不穩，不時向媽媽索錢，又曾偷去家中金飾，媽媽被激到入院，更因心跳手震需長期食藥。其新抱於網上求助，如何幫奶奶公屋分戶遷出。

該名新抱近日在網上討論區連登發帖文求助，題為「求教 公屋分戶 家庭問題」，她指奶奶有兩子一女，兩子婚後遷出，年近60歲的奶奶則與女兒同住公屋，不過二人相處有很多問題。她表示︰

阿妹28歲，一直無固定工作，一路以來無俾過錢屋企，淨係會問媽咪拎錢。

女兒常為小事鬧媽媽

她最近找到一份全職工作，曾稱會付屋租，但只是說說而已，並沒有行動。新抱指奶奶「辛苦命勞碌奔波」，近兩年找到一份稍為舒服的工作，為小公司煮飯清潔，算是能自給自足。

不過，火爆的女兒經常為小事鬧媽媽，家人覺得她可能有精神病。媽媽不想跟她爭吵，通常會忍讓，當出聲的時候又會話得太過份。新抱分享，奶奶約兩年前曾被女兒激到入醫院，只是奶奶覺得「始終都係自己個女，打算忍下就算」。

奶奶有一次發現自己的金飾不見了，問起女兒在哪裡，她又開始發脾氣，後來才把金飾拿出來。奶奶因為與女兒的問題，加上種種不快，已服用了兩個月藥，經常心跳手震、甲狀腺亢奮，而且瘦了很多。

媽媽心淡有意公屋分戶

新抱表示即使姑仔知道奶奶身體不好，態度仍沒有改變。

媽咪已經心淡，佢想搬出嚟住，奈何大仔細仔屋企都唔大，媽咪長住唔到。我唔係親生女，都覺得好心痛。

因此新抱為奶奶了解公屋分戶詳情，並請教網民有何方法可以幫到奶奶。有網民稱「戶主攞租約去屋邨房署管理處，同佢講除名，加簽個名就得，唔肯走叫房署趕佢走」，也有網民建議28歲女兒要看醫生，了解是否有情緒病。

房署分戶政策

根據房屋署的公屋「分戶政策」，若公屋租戶如家庭成員之間存在嚴重且根深柢固的不和，或具其他合理而值得體恤的理由，房委會會按其特殊情況作出考慮，並在有需要時轉介予相關政府部門／機構進行評估及推薦。

若家庭提出分戶要求，除了有合理而值得體恤的理由，原住戶和分拆戶分別都需要接受入息及資產限額審查，並符合「住宅物業權審查」規定。若分拆戶獲配另一間公屋單位，不論原住戶和分拆戶，均須每兩年按「富戶政策」申報家庭入息及資產一次。

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責任編輯︰王明芳