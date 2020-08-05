【新冠肺炎】何栢良憂街市成「計時炸彈」爆超級感染　業界籲主婦勿摸魚

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良擔心，街市會成為疫情的「計時炸彈」。（陳靜儀攝）

紅磡街市及土瓜灣街市先後出現多宗新冠肺炎確診個案，今日（5日）起關閉2天，徹底清潔消毒，以及採集環境樣本化驗。港大專家憂街市成疫情「計時炸彈」，籲長者減少到街市；當區區議員則指，街市鼠患問題普遍，擔心清洗後亦存有病毒；業界提醒檔販加強衞生，主婦勿摸魚。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良在一個電台節目中表示，本港已有11個街市出現感染群組，擔心街市會成為疫情下的「計時炸彈」，變成爆發上百宗個案的超級群組。他呼籲長者暫時不要到街市，若要買食材，交由年輕的人士代勞，每次買多些，並要做好防護措施，確保戴好口罩和面罩，勤清潔雙手。

何栢良又認為，街市現金付款招數有風險，而商販又不想電子支付增加額外成本，建議可豁免安裝八達通機的費用。

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（經濟日報資料圖片）

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九龍城區議員任國棟則指，紅磡街市鼠患問題普遍，亦不時出現貓隻，但食環署關閉街市後只清洗公眾地方，未有清洗排檔，亦無要求排檔更換冰和水等，擔心仍殘留病毒，認為政府要整體提升市政大廈防疫措施。

香港海鮮聯合總會主席李彩華說，街市每日人流多，不少主婦更喜歡「落手」揀魚，帶菌者可能因此將病毒透過接觸過的魚和冰傳播，呼籲市民購買時不要用手摸魚，又提醒魚販要做好個人衛生。

▲ 紅磡街市及土瓜灣街市今日起關閉2天，徹底清潔消毒。（陳靜儀攝）

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記者：陳曉瑩